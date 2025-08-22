Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 23 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
