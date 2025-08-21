ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 144

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 22 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • квт. 304

  • пр. 1-й Індустріальний

  • пр. 2-й Індустріальний

  • пр. 3-й Індустріальний

  • пр. 4-й Індустріальний

  • пров. 2-й Індустріальний

  • пров. 3-й Індустріальний

  • пров. 4-й Індустріальний

  • пров. 5-й Індустріальний

  • пров. 6-й Індустріальний

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • пров. Делегатський, 3-20

  • вул. Великокохнівська

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • пров. Індустріальний

  • вул. Козацька

  • вул. Марусі Чурай

  • вул. Миколи Молочникова

  • вул. Миколи Татарулі

  • вул. Нечуя Левицького

  • вул. Олексія Древаля

  • вул. Сержанта Трушакова

  • вул. Солов’їна

  • вул. Чернігівська.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Автозаводська, 3-12, 11-32

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Амвросія Ковальова, 17

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А

  • вул. Василя Симоненка, 90-112

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Кагамлицька, 40/23-42/22

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А

  • вул. Михайлівська, 3-13

  • вул. Михайла Калачевського, 6-10

  • вул. Нечуя-Левицького, 3-12

  • вул. Олександра Чайки, 1-29

  • вул. Олексія Древаля, 24-78, 71-94

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

  • вул. Пілотів, 1-20

  • вул. Полковника Оксанченка, 2-22

  • вул. Размислова, 3-34А

  • вул. Садківська, 27-48

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61

  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189

  • вул. Харківська, 3-11А, 10-30

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8

  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1-3

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • пров. Михайлівський, 17-32

  • пров. Олекси Гірника, 1-10

  • пров. Петрівський, 3-18

  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

  • пров. Північний, 4

  • пров. Садківський

  • пров. Сиваський, 4-21

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Чорнобаївський, 17-58

  • туп. Автозаводський, 2, 6

  • туп. Затишний, 12-17

  • туп. Канівський, 3-19

  • туп. Петрівський, 3-9

  • проїзд 1-й Індустріальний, 2-4

  • проїзд 2-й Індустріальний, 1,4

  • проїзд 3-й Індустріальний, 3,4

  • проїзд 4-й Індустріальний, 3,4

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • проїзд Сонячний, 1

  • проїзд Заводський, 7-18

  • просп. Полтавський, 87-157, 142-174, 221-241.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Івана Франка, 29-33

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

Автор: Руслана Горгола
