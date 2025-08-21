Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 22 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
пров. Делегатський, 3-20
вул. Великокохнівська
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
пров. Індустріальний
вул. Козацька
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Чернігівська.
З 8.00 до 17.00:
вул. Автозаводська, 3-12, 11-32
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Михайла Калачевського, 6-10
вул. Нечуя-Левицького, 3-12
вул. Олександра Чайки, 1-29
вул. Олексія Древаля, 24-78, 71-94
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
вул. Размислова, 3-34А
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Харківська, 3-11А, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Юрія Руфа, 169
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
пров. Індустріальний, 29/5-33/5
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Північний, 4
пров. Садківський
пров. Сиваський, 4-21
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський, 17-58
туп. Автозаводський, 2, 6
туп. Затишний, 12-17
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 2-й Індустріальний, 1,4
проїзд 3-й Індустріальний, 3,4
проїзд 4-й Індустріальний, 3,4
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
проїзд Сонячний, 1
проїзд Заводський, 7-18
просп. Полтавський, 87-157, 142-174, 221-241.
З 8.00 до 20.00:
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
