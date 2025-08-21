Кременчужанам розкажуть, як виграти грант на культурний проєкт

Читачів з міста Кременчук запрошують на лекцію-зустріч з представниками Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Українським культурним фондом.
На події ви зможете почути про можливості грантової підтримки програми ЄС «Креативна Європа», конкурс «Європейські проєкти Співпраці», огляд Міжсекторальної підпрограми та підпрограми МЕДІА, а також про можливості від Українського культурного фонду на 2025 рік.
Опісля для всіх гостей відбудеться сесія запитань та відповідей.
На події ви зможете:
Участь безоплатна.
Локація: «Кременчуцька міська художня галерея» вул. Михайла Коцюбинського, 4
Час і дата: 28 серпня о 14.00.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.