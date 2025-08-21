Кременчужанам розкажуть, як виграти грант на культурний проєкт

Вчора, 22:00 Переглядів: 94

Читачів з міста Кременчук запрошують на лекцію-зустріч з представниками Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Українським культурним фондом.

На події ви зможете почути про можливості грантової підтримки програми ЄС «Креативна Європа», конкурс «Європейські проєкти Співпраці», огляд Міжсекторальної підпрограми та підпрограми МЕДІА, а також про можливості від Українського культурного фонду на 2025 рік.

Опісля для всіх гостей відбудеться сесія запитань та відповідей.

На події ви зможете:

Дізнатися про можливості фінансування та співпраці для культурних та креативних проєктів.

Отримати поради щодо підготовки заявок на гранти.

Поспілкуватися з експертами та поставити свої запитання.

Участь безоплатна.

Локація: «Кременчуцька міська художня галерея» вул. Михайла Коцюбинського, 4

Час і дата: 28 серпня о 14.00.