Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 21 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Романа Шухевича, 40.
вул. Академіка Герасимовича, 95-204
вул. Академіка Маслова, 13/9-15/4
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Віри Холодної, 41А
вул. Гайдамацька, 46-83, 80-147
вул. Заводська
вул. Івана Приходька, 43-58
вул. Івана Чорнобаби, 3-27
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 4/11
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
вул. Лікаря Бончука, 1-5
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 8-52
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Михайла Калачевського, 6-10
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Нечуя-Левицького, 3-12
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Олександра Чайки, 1-29
вул. Олексія Древаля, 24-78, 71-94
вул. Перемоги, 32/3, 32А
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20, 17-44
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
вул. Размислова, 3-34А
вул. Республіканська
вул. Сагайдачного, 8-15
вул. Сержанта Мельничука, 16, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Соборна, 5/9
вул. Харківська, 3-11А, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Чумацький Шлях, 87-129
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Ярослава Мудрого, 1-32
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
пров. Гарматний, 3-22
пров. Ємельяненка, 3
пров. Івана Кожедуба, 2
пров. Калиновий, 1-9А
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Північний, 4
пров. Сиваський, 4-21
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Урожайний, 3-20
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський, 17-58
туп. Автозаводський, 2, 6
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
туп. Урожайний, 1-12
туп. Затишний, 12-17
проїзд Заводський, 7-18
проїзд Ополченський, 6-14
проїзд Пілотів, 4-49
проїзд Сонячний, 1
просп. Полтавський, 87-157, 142-174, 221-241.
пров. Веселий, 10
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
