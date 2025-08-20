У Кременчуці патрульні разом із містянами загасили пожежу сухостою біля будинків

У Кременчуці патрульні разом із місцевими мешканцями загасили пожежу сухостою, яка загрожувала житловим будинкам. Про це повідомила патрульна поліція міста.
Займання виникло у приватному секторі, вогонь швидко поширювався у напрямку житлових будівель.
Інспектори Олександр Шапка та Віта Комісар, помітивши стовп диму, зупинилися, викликали рятувальників та почали гасіння вогню вогнегасником зі службового автомобіля та підручними засобами.
До допомоги долучилися й місцеві жителі. Завдяки спільним діям полум’я вдалося ліквідувати ще до приїзду пожежників.
Нагадаємо, у спекотний період вогнеборці щодня виїжджають на гасіння займань сухої трави та очерету. Такі пожежі швидко поширюються та створюють загрозу для людей і майна.
