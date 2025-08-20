Син востаннє бачив батька на свій день народження: у Кременчуці сім'ям загиблих воїнів вручили їх посмертні нагороди

20 серпня у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації родинам загиблих військовослужбовців вручили їх посмертні ордени «За мужність» III ступеня. Нагородами відзначили Івана Сушка, Дмитра Прокопенка та Віталія Хіоніна.
36-річний житель Кременчука став до лав Збройних сил України 8 березня 2023 року. Мав звання солдат, на службі був гранатометником десантно-штурмового відділення. Загинув Іван 11 січня 2025-го під час виконання бойового завдання у Курській області РФ.
Робив усе для свого сина: у Кременчуці попрощалися із полеглим військовослужбовцем Іваном Сушком
Його син Тимур востаннє бачив батька на свій день народження у жовтні. Після цього Іван поїхав на службу у Курську область.
37-річний Дмитро мобілізувався 6 листопада 2024 року. Був солдатом, навідником десантно-штурмового відділення. Чоловік загинув 12 лютого 2025-го у Курській області РФ.
До мобілізації чоловіка жінка вже проходила військову службу. Попри це, чоловік вирішив вступити у лави Збройних сил України. Додамо, що законом передбачені підстави, за яких чоловіки мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Так, зокрема, законодавство передбачає відстрочку для чоловіка, якщо його дружина служить у ЗСУ і у них є неповнолітні діти.
35-річний Віталій Хіонін був розвідником-радіотелефоністом. Чоловіка мобілізували 9 грудня 2024 року. Віталій загинув 18 березня 2025-го під час оборони України у Харківській області.
«Не добіг 300 метрів до позиції»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні бійця Віталія Хіоніна
Сестри Віталія Тетяна і Людмила до останнього сподівались на його повернення. З його рідних залишились тільки вони вдвох.
