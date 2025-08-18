Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 19 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Верхньодніпровський, 7
пров. Винахідників Бикових, 3-18
проїзд Тупиковий, 1-7
вул. Василя Сліпака, 54-91
вул. Віталія Базилевського, 20-32
вул. Івана Приходька, 104-135Г
вул. Олександрійська, 1-23
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 2-й Ягідний, 2
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4
проїзд Володимира Константиновича, 7-39
проїзд Івана Калиновича, 21-60
пров. 4-й Індустріальний, 6-8
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
пров. Ємельяненка, 3
пров. Князя Олега, 8-48/15
пров. Княжий, 5, 5А, 5Б, 9А, 9Б, 11
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Перекопський, 9А
пров. Петрівський, 3-18
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Північний, 4
пров. Садківський, 36, 38
пров. Сиваський, 4-21
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський, 17-58
пров. Ягідний, 2-39
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12-17
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
туп. Спокійний, 2-5
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Віри Холодної, 41А
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Індустріальна, 49-91
вул. Кооперативна, 77-112
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 8-52
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Михайла Калачевського, 6-10
вул. Нечуя Левицького, 3-12
вул. Олександра Чайки, 1-29
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Олексія Древаля, 71-94
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
вул. Размислова, 3-34А
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Харківська, 3-11А
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Юрія Руфа, 169
проїзд Заводський, 7-18
вул. Заводська
пров. Веселий, 10
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.