Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 18 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Лесі Українки, 36-44.
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
проїзд Сонячний, 1
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Ягідний, 2-39
туп. 1-й Піщаний, 2/11-16
туп. 2-й Піщаний, 3-23
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
туп. Затишний, 12-17
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Київська, 7А-23
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Нечуя Левицького, 3-12
вул. Олександра Сердюка, 1, 2
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Олексія Древаля, 71-94
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
вул. Размислова, 3-34А
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Харківська, 3-11А
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Ярослава Мудрого, 21
площа Перемоги, 1, 9/1, 13
пров. Княжий, 4-8
пров. Олексія Береста, 1А-9.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
