Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У неділю, 17 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
