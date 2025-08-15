Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 16 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Новоіванівський, 3-21
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Тихий, 6
туп. 1-й Хорольський, 5-18
туп. 2-й Хорольський, 9-20
туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
вул. Батуринська, 1-21
вул. Великокохнівська, 2/2
вул. Деповська, 96, 98, 100
вул. Миколи Кучми, 85, 94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Рудникова, 1-70/16
вул. Силікатна, 2/12-15
вул. Соборна, 19
вул. Хорольська, 98/4-143/6
вул. Ярмаркова, 2/5-20.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10.
