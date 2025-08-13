У Кременчуці запрацювала мобільна реабілітаційна команда Червоного Хреста

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 84

Фахівці надають допомогу вдома тим, хто не може дістатися до спеціалізованих центрів

У липні в Кременчуцькій громаді розпочала роботу нова мобільна реабілітаційна команда Українського Червоного Хреста. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що реабілітаційна бригада допомагає людям, які потребують відновлення після поранень, травм, захворювань або впливу війни, але не мають змоги самостійно приїхати до спеціалізованих центрів.

До складу команди входять фізичний терапевт, асистент і водій. Вони виїжджають безпосередньо до пацієнтів і проводять реабілітаційні процедури вдома. За потреби людям безоплатно надають допоміжні засоби — милиці, палиці, ходунки, крісла колісні тощо.

Окрім фізичної допомоги, команда забезпечує пацієнтів емоційною підтримкою, допомагає з мотивацією та підбирає індивідуальні методи відновлення.

Проєкт реалізують за підтримки Британського Червоного Хреста, що дозволяє розширювати географію послуг та охоплювати більше людей.

Нагадаємо, навесні одна із громад Кременчуцького району отримала гумдопомогу від Червоного Хреста з Австрії.