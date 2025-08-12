Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 13 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
пров. Ємельяненка, 3
вул. Михайла Калачевського, 3-10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142-174
вул. Івана Приходька, 134-156
вул. Одеська, 9-31А
вул. Олександра Печерського, 2-60
вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
пр. Юнацький, 2, 6А
пров. Заводський, 3-8
пров. Конституції, 3-10
пров. Кремневий, 4-16
пров. Лубенський, 1-59/11
пров. Пшеничний, 2-13
2-й туп. Перекопський, 21
б-р Автокразівський, 8
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 3-17
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Героїв Маріуполя, 45-53
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Козацька, 19-46
вул. Лікаря Бончука, 1-5
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Озерна, 2/23-10
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ракетна, 1-18
вул. Республіканська
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Садова, 4-16
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Хімічна, 2Б, 19, 21, 27, 37
вул. Харківська, 3-11А
вул. Харківська, 10-30
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Ярослава Мудрого, 21
Ігоря Сікорського, 8/59, 26, 28
Кобзарська, 21/15
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Сонячний, 1
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. Братів Майбородів, 2-5
пров. Василя Барки, 9-24
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Гостомельський, 2-24
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Петрівський, 3-18
пров. Перекопський, 9А
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Північний, 4
пров. Садківський, 36, 38
пров. Сивашський, 4-21
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19, 19А
пров. Ягідний, 2-39
вул. Переяславська, 72/33, 72А
вул. Петра Калнишевського, 21, 25А, 35
вул. Скеляста, 14
пров. Степана Бандери, 3-8.
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пр. Великокохнівський, 1-61
пр-д Сонячний
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний
вул. Великокохнівська
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Козацька
вул. Олексія Древаля, 188, 190, 182/1-186
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 72-74
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10.
