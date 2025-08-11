У Кременчуці проведуть «Безпечну прогулянку» з історичним екскурсом та порадами патрульних (афіша)

Вчора, 21:01 Переглядів: 117

Під час екскурсії відвідувачі зможуть дізнатися маловідомі історію міста та почують практичні поради патрульних щодо безпеки на дорогах

У наступний понеділок, 18 серпня, кременчуківців та гостей міста запрошують на екскурсію «Безпечна прогулянка» — захід, що поєднає у собі пізнавальну екскурсію вулицями міста та практичні поради щодо безпеки на дорогах. Організатори — патрульна поліція Кременчука та Кременчуцька міська художня галерея. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Теоеграфа» повідомили організатори.

Під час прогулянки учасники зможуть:

відкрити для себе маловідому історію міста — разом з історикинею Надією Купенко пройтися знаковими вулицями, дізнтися цікаві факти, яких немає у підручниках, і побачити місця, що зберігають пам’ять десятиліть;

почути корисні поради з безпеки — патрульні поліцейські пояснять, як правильно переходити дорогу, супроводжувати дітей, поводитися у різних ситуаціях на вулицях міста, щоб уникнути небезпеки.

Організатори зазначають, що програма буде цікавою для учасників будь-якого віку — і для дітей, і для дорослих.

Відбудеться екскурсія 18 серпня о 18.00. Збір учасників — біля міської художньої галереї за адресою вул. Михайла Коцюбинського, 4.

Участь безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Для участі необхідно завчасно зареєструватися за посиланням.