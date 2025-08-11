Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 12 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
пров. Ємельяненка, 3
вул. Михайла Калачевського, 3-10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142-174
вул. Виноградна, 39, 52, 54
вул. Володимира Івасюка, 51/80-114А
пров. Дружби, 2-15
вул. Республіканська, 23-94
вул. Світанкова, 2А-4А
вул. Христини Алчевської, 5-17.
З 5.30 до 18.00:
пров. 1-й Ливарний, 3-9
вул. Володимира Івасюка, 1, 12А
вул. Ливарна, 1А-10
пров. Ливарний, 3-26
туп. Ливарний, 1-9
пров. Літописний, 1-14
пров. Мирний, 3, 4, 5
вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4
пров. Князя Олега, 38
наб. Лейтенанта Дніпрова, 31А.
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Амвросія Ковальова, 3-17
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Харківська, 10-30
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Нечуя-Левицького, 3-12
вул. Олексія Древаля, 71-94
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
туп. Автозаводський, 6
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
пр. Сонячний, 1
вул. Харківська, 3-11А
вул. Андрія Гончарова, 39-131
пр-д Заводський, 7-18
вул. Заводська
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Ананія Размислова, 3-34А
просп. Полтавський, 221-241
вул. Вадима Бойка, 6/15
пров. Вишневий, 46
вул. Квітки Цісик, 2-16
вул. Лебедина, 17-74
вул. Лікаря Парнети, 2-67
пр. Травневий, 3-7/51
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
просп. Полтавський, 87-157
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
пров. Північний, 4
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
пров. Сивашський, 4-21
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Лікаря Бончука, 1-5
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Республіканська
вул. Миру, 2, 3, 5А, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Ярослава Мудрого, 21
вул. Садківська, 27-48
пров. Садківський, 36, 38
2-й туп. Перекопський, 21
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Перекопський, 9А
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4-А
проїзд 2-й Ягідний, 2
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Вільної України, 17/2-40
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1-51
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
пров. Ягідний, 2-39
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
вул. Індустріальна, 49-91
пров. Індустріальний, 29/5, 31/6, 33/5
І. Сікорського, 8/59, 26, 28
Кобзарська, 21/15
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Ракетна, 1-18
вул. Хімічна, 2Б, 19, 21, 27, 37
пров. Братів Майбородів, 2-5
пров. Василя Барки, 9-24
пров. Гостомельський, 2-24
вул. Козацька, 19-46
просп. Лесі Українки, 6, 119.
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
квт. 304
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Великокохнівський
пров. Делегатський
пров. Ефірний
пров. Індустріальний
пров. Кузьми Скрябіна
пров. Прибережний
пров. Рівненський
пров. Чорнобаївський
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пр. Великокохнівський
пр-д Сонячний
туп. Сонячний
вул. Великокохнівська
вул. Віри Холодної
вул. Джерельна
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Індустріальна
вул. Козацька
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Спасо-преображенська
вул. Чернігівська.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
