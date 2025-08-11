Олена Шуляк
В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Вчора, 20:02 Переглядів: 373

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 12 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00:

  • вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А

  • вул. Василя Симоненка, 90-112

  • пров. Ємельяненка, 3

  • вул. Михайла Калачевського, 3-10

  • вул. Олександра Чайки, 1, 29

  • просп. Полтавський, 142-174

  • вул. Виноградна, 39, 52, 54

  • вул. Володимира Івасюка, 51/80-114А

  • пров. Дружби, 2-15

  • вул. Республіканська, 23-94

  • вул. Світанкова, 2А-4А

  • вул. Христини Алчевської, 5-17.

З 5.30 до 18.00:

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9

  • вул. Володимира Івасюка, 1, 12А

  • вул. Ливарна, 1А-10

  • пров. Ливарний, 3-26

  • туп. Ливарний, 1-9

  • пров. Літописний, 1-14

  • пров. Мирний, 3, 4, 5

  • вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4

  • пров. Князя Олега, 38

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 31А.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Автозаводська, 11-32

  • вул. Амвросія Ковальова, 3-17

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Затишний, 12, 17

  • вул. Олексія Древаля, 24-78

  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61

  • вул. Харківська, 10-30

  • вул. Автозаводська, 3-12

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А

  • вул. Нечуя-Левицького, 3-12

  • вул. Олексія Древаля, 71-94

  • пров. Олекси Гірника, 1-10

  • пров. Петрівський, 3-18

  • туп. Автозаводський, 6

  • туп. Канівський, 3-19

  • туп. Петрівський, 3-9

  • пр. Сонячний, 1

  • вул. Харківська, 3-11А

  • вул. Андрія Гончарова, 39-131

  • пр-д Заводський, 7-18

  • вул. Заводська

  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Ананія Размислова, 3-34А

  • просп. Полтавський, 221-241

  • вул. Вадима Бойка, 6/15

  • пров. Вишневий, 46

  • вул. Квітки Цісик, 2-16

  • вул. Лебедина, 17-74

  • вул. Лікаря Парнети, 2-67

  • пр. Травневий, 3-7/51

  • вул. Гайдамацька, 46-83

  • вул. Михайлівська, 3-13

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

  • вул. Пілотів, 1-20

  • пров. Михайлівський, 17-32

  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

  • просп. Полтавський, 87-157

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • пров. Північний, 4

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • пров. Сивашський, 4-21

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Лікаря Бончука, 1-5

  • вул. Олександра Білаша, 8А

  • вул. Республіканська

  • вул. Миру, 2, 3, 5А, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27

  • вул. Сагайдачного, 8, 11

  • вул. Ярослава Мудрого, 21

  • вул. Садківська, 27-48

  • пров. Садківський, 36, 38

  • 2-й туп. Перекопський, 21

  • пров. Озерний, 2/23-10

  • пров. Перекопський, 9А

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4-А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1-51

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • пров. Ягідний, 2-39

  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • вул. Індустріальна, 49-91

  • пров. Індустріальний, 29/5, 31/6, 33/5

  • І. Сікорського, 8/59, 26, 28

  • Кобзарська, 21/15

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Хімічна, 2Б, 19, 21, 27, 37

  • пров. Братів Майбородів, 2-5

  • пров. Василя Барки, 9-24

  • пров. Гостомельський, 2-24

  • вул. Козацька, 19-46

  • просп. Лесі Українки, 6, 119.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • квт. 304

  • пров. 2-й Індустріальний

  • пров. 3-й Індустріальний

  • пров. 4-й Індустріальний

  • пров. 5-й Індустріальний

  • пров. 6-й Індустріальний

  • пров. Великокохнівський

  • пров. Делегатський

  • пров. Ефірний

  • пров. Індустріальний

  • пров. Кузьми Скрябіна

  • пров. Прибережний

  • пров. Рівненський

  • пров. Чорнобаївський

  • пр. 1-й Індустріальний

  • пр. 2-й Індустріальний

  • пр. 3-й Індустріальний

  • пр. 4-й Індустріальний

  • пр. Великокохнівський

  • пр-д Сонячний

  • туп. Сонячний

  • вул. Великокохнівська

  • вул. Віри Холодної

  • вул. Джерельна

  • вул. Євгена Патона

  • вул. Іллі Мєчнікова

  • вул. Індустріальна

  • вул. Козацька

  • вул. Марусі Чурай

  • вул. Миколи Молочникова

  • вул. Миколи Татарулі

  • вул. Нечуя Левицького

  • вул. Олексія Древаля

  • вул. Сержанта Трушакова

  • вул. Солов’їна

  • вул. Спасо-преображенська

  • вул. Чернігівська.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх