У Кременчуці проведуть акцію «Не мовчи! Полон вбиває!»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 90

У неділю, 10 серпня, у Кременчуці проведуть акцію на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Захід розпочнеться о 9.00 біля палацу культури «Кредмаш». Про це повідомили на Instagram-сторінці azovstalfamilies_kremenchug.

— Не мовчи! Мовчання вбиває! — йдеться у повідомленні.

Організаторами виступають родини військовополонених і безвісти зниклих.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попередив родичів українських військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, про чергове російське ІПСО на темі обмінів.

Додамо, в Україні діють державні структури та міжнародні організації, які займаються пошуком військовополонених і зниклих безвісти, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.