Омбудсман застерігає рідних полонених та зниклих безвісти від участі у протестах без законних організаторів

Мета ворога — дискредитація зусиль української влади щодо обміну військовополонених та дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попередив родичів українських військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, про чергове вороже ІПСО на темі обмінів.
За його словами, для цього РФ поширює на своїх пропагандистських ресурсах масові вкиди про нібито «небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних». Цю ворожу дезінформацію підхоплюють і деякі українські телеграм-канали, тим самим підсилюючи хибний інформаційний фон.
Окрім того, ворог штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск й маніпуляції. Омбудсман зазначає, що під час проведення масових акцій ворогом можуть створюватися навмисні конфліктні ситуації з представниками правоохоронних органів, які Росія згодом використає для викривлення інформаційної картинки.
Він закликав у разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти на зв’язок сторонніми особами негайно повідомляти правоохоронні органи або Службу Безпеки України.
СЗР: Росія готує інформаційний удар з метою дискредитації України на тлі обмінів полоненими
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що РФ готує інформаційний удар з метою дискредитації України на тлі обмінів полоненими. Служба зовнішньої розвідки України попереджає про підготовку масштабної інформаційної кампанії з боку Росії, спрямованої на підрив довіри до української влади у період обмінів військовополоненими.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше також розповідав, що спецслужби РФ здійснюють тиск на родини українських військовополонених та намагаються залучити їх до дестабілізації ситуації в Україні.
Ми також попереджали, що шахраї полюють на родичів військовополонених та зниклих безвісти, використовуючи фейкові сторінки та «одноразові» телефони.
На Полтавщині запрацював центр розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного часу
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими останнього часу фіксує значне збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.
«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни, одним з яких є Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.
Ми також писали, що робити родичам, коли зникає людина, а також розповідали про те, як на Полтавщині працює спеціалізований центр поліції із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
