Омбудсман застерігає рідних полонених та зниклих безвісти від участі у протестах без законних організаторів

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 98

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попередив родичів українських військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, про чергове вороже ІПСО на темі обмінів.

— Мета — дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації… В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі — зруйнувати нашу єдність, — пояснив омбудсман в телеграм-каналі.

За його словами, для цього РФ поширює на своїх пропагандистських ресурсах масові вкиди про нібито «небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних». Цю ворожу дезінформацію підхоплюють і деякі українські телеграм-канали, тим самим підсилюючи хибний інформаційний фон.

Окрім того, ворог штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск й маніпуляції. Омбудсман зазначає, що під час проведення масових акцій ворогом можуть створюватися навмисні конфліктні ситуації з представниками правоохоронних органів, які Росія згодом використає для викривлення інформаційної картинки.

— Саме тому закликаємо вас довіряти лише інформації українських державних органів. А також — брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях. Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО закликаємо утриматися, — написав Дмитро Лубінець.

Він закликав у разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти на зв’язок сторонніми особами негайно повідомляти правоохоронні органи або Службу Безпеки України.

— Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі — не зашкодити обмінним процесам, хоч і Росія намагається внести свої «корективи», але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити! — наголошує омбудсман.

СЗР: Росія готує інформаційний удар з метою дискредитації України на тлі обмінів полоненими

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що РФ готує інформаційний удар з метою дискредитації України на тлі обмінів полоненими. Служба зовнішньої розвідки України попереджає про підготовку масштабної інформаційної кампанії з боку Росії, спрямованої на підрив довіри до української влади у період обмінів військовополоненими.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше також розповідав, що спецслужби РФ здійснюють тиск на родини українських військовополонених та намагаються залучити їх до дестабілізації ситуації в Україні.

Ми також попереджали, що шахраї полюють на родичів військовополонених та зниклих безвісти, використовуючи фейкові сторінки та «одноразові» телефони.

На Полтавщині запрацював центр розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного часу

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими останнього часу фіксує значне збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни, одним з яких є Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.

Ми також писали, що робити родичам, коли зникає людина, а також розповідали про те, як на Полтавщині працює спеціалізований центр поліції із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.