Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові — міськрад

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові. Особливо потреба є в I, II, III та IV резус негативних групах. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці «Кременчук.Офіційний» 6 серпня.
Вказано, що здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.
Які є правила для донорів:
Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.