Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові — міськрад

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові. Особливо потреба є в I, II, III та IV резус негативних групах. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці «Кременчук.Офіційний» 6 серпня.

Вказано, що здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Які є правила для донорів:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.

— Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні.

