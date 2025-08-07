Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 8 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Ефірний, 1–26
вул. Керченська, 1–43, 5В
вул. Козацька, 140, 142.
вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А–95А
вул. Василя Симоненка, 90–112
пров. Ємельяненка, 3
вул. Михайла Калачевського, 3–10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142–174
вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
вул. Республіканська, 23–94
вул. Христини Алчевської, 5–11
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
