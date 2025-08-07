У повітрі Кременчука виявили формальдегід і пил понад норму

У період з 28 липня по 2 серпня у Кременчуці знову зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі. Формальдегід перевищував гранично допустиму концентрацію протягом усього тижня. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Також 28 липня фіксували підвищений рівень пилу, а 1 і 2 серпня — діоксиду азоту.

Проби атмосферного повітря фахівці відбирали на чотирьох стаціонарних постах: на Молодіжній, Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Нагадаємо, у період з 14 по 19 липня в Кременчуці зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі.