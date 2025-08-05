Під Покровськом загинув військовий ЦСО «Альфа» з Кременчуччини старший лейтенант Олександр Биков

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У Горішніх Плавнях, 1 серпня, попрощалися із захисником України Олександром Биковим із позивним «Хьюстон». Старший лейтенант Служби безпеки України героїчно загинув 29 липня при виконанні бойового завдання у Покровську Донецької області.

Народився Олександр Олегович Биков 8 травня 1977 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів школи №6 навчався у професійно-технічних училищах Кременчука та Горішніх Плавнів. У 1995-1997 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Навчався у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Транспортні технології». Працював на підприємствах міста та Києва.

З початку російсько-української війни у 2014 році став на захист України. У 2021-2022 працював механіком у ТОВ «Феррострой».

25 лютого 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Із серпня 2024 року переведений у Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Під час служби був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в АТО», медаллю «За військову службу Україні», нагрудним знаком СБУ «За відвагу».

29 липня 2025 року при виконанні бойового завдання старший лейтенант Служби безпеки України Олександр Биков героїчно загинув в місті Покровську Донецької області. Поховали старшого лейтенанта Олександра Бикова в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «їхні імена будуть жити вічно».

Редакція Кременчуцького Телеграфа виловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.