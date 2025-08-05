З ватрою, співами та стійкою пластуни Кременчука провели вишкіл

Ті, хто до цього організовував табори, зараз боронять Україну, але цього року вдалось зорганізувати такий захід силами саме нашого осередку
У лісах Черкащини відбувся перший табір Кременчуцького осередку Пласту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Організатори зауважують, що ті, хто до цього організовував табори, зараз боронять Україну, але в цьому році вдалось зорганізувати такий захід силами саме нашого осередку.
Пластовий табір — це не відпочинок, це вишкіл, де кожен з юнаків і юначок відточують ті навички, які вони здобули за рік. Долають складнощі, і зростають над собою.
День класично розпочинають о 6.00, з руханки та гігієнічних процедур, далі відкриття дня з підняттям національного прапора України, сніданок і старт занять. Програма — не нудні лекції, а практичні заняття, цього року всі спробували себе у рятівництві на воді, розпалюванні вогню без сірників, очищені води підручними матеріалами. А за допомогою, лапати, мотузки очерету і звичайного дерева вдалось побудувати від таборового холодильника, до таборових душів. І це все без жодного гвіздка.
Підготовчий курінь Пластового куреня ім. Івана Мазепи запрошує усіх охочих ставати до лав Пласту.
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