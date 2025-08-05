З ватрою, співами та стійкою пластуни Кременчука провели вишкіл

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 177

Ті, хто до цього організовував табори, зараз боронять Україну, але цього року вдалось зорганізувати такий захід силами саме нашого осередку

У лісах Черкащини відбувся перший табір Кременчуцького осередку Пласту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Організатори зауважують, що ті, хто до цього організовував табори, зараз боронять Україну, але в цьому році вдалось зорганізувати такий захід силами саме нашого осередку.

Пластовий табір — це не відпочинок, це вишкіл, де кожен з юнаків і юначок відточують ті навички, які вони здобули за рік. Долають складнощі, і зростають над собою.

День класично розпочинають о 6.00, з руханки та гігієнічних процедур, далі відкриття дня з підняттям національного прапора України, сніданок і старт занять. Програма — не нудні лекції, а практичні заняття, цього року всі спробували себе у рятівництві на воді, розпалюванні вогню без сірників, очищені води підручними матеріалами. А за допомогою, лапати, мотузки очерету і звичайного дерева вдалось побудувати від таборового холодильника, до таборових душів. І це все без жодного гвіздка.

— Їжу теж готують всі самостійно і на вогні. Вогонь — це взагалі вічний супутник пластових таборів, при ньому співаємо під гітару, його вчимось добувати, біля нього гріємось на нічних ватрах. А що вночі? А вночі триває стійка. Це нічне патрулювання табору. Бо поруч ще 2 таких самих табори, які раді перевірити нічних охоронців на уважність, можуть залишити свої портрети по серед табору, а можуть і дах намету відкрити, тому варто бути обачним, — йдеться у повідомленні пластунів.