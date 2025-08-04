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Кременчужан просять підтримати петицію на присвоєння звання Героя Валерію Багрінцеву

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 173

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Дружина загиблого на війні поліціянта Валерія Багрінцева, пані Катерина, звертається з проханням підтримати петицію на присвоєння звання Героя України її чоловікові.

— Для мене важливо зберегти пам’ять, важливо, щоб люди підтримали петицію. Щоб знали, що поліцейські також воюють і гинуть у війні. Щоб син у майбутньому знав, який в нього був батько й пишався ним!

 Сім’я Багрінцевих переїхала в наше місто з Луганщини, з міста Рубіжне. Обидва з 2018 року працювали в поліції. З початку повномасштабного вторгнення Багрінцеви виїхали з рідного міста.

Валерій продовжував працювати в поліції, допоки Луганське управління поліції не розформували. Разом із колегами чоловік влаштувався працювати в ізолятор тимчасового утримання у місто Горішні Плавні. Проте Валерій мріяв повернутися додому, в Рубіжне. Катерина каже, що чоловік весь час вірив в те, що Луганщина буде деокупована й вони знов будуть жити та ростити дітей у своєму рідному місті.

Щоб наблизити звільнення, у 2024 році він вирішив йти служити інспектором взводу стрілецького батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області. Він був в найгарячіших точках. Спочатку на Курщині, потім під Покровськом.

Саме там 2 липня 2025 року чоловік загинув. Він пішов на бойове завдання, з якого не повернувся. Валерій з побратимами потрапив під мінометний обстріл, отримав смертельне поранення. Його ховали, як справжнього героя.

— Він був справжнім патріотом, щиро любив свою країну. Валерій був надійним побратимом, щирою людиною, відданим службі поліцейським і турботливим батьком. Він завжди виконував свою справу з гідністю. 

Зараз для жінки дуже важливо, щоб петиція набрала потрібну кількість голосів.

Тому вона просить підтримки у всіх небайдужих. Підписати петицію можна ТУТ.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: петиція ЗСУ загиблі на війні війна
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