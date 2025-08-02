Кременчуцькі параатлети привезли комплекти медалей

З 28 по 31 липня відбувся чемпіонат України з паралегкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового та фізичного розвитку, якій проходив у м. Ковелі, Волинської області.. Про це "Кременчуцькому Телеграфу" повідомив Валерій Лекумович.
В змаганнях прийняли участь 150 спортсменів з 22 регіонів України. Кременчук представляли 6 параатлетів КМ КДЮСШ "Авангард" та КВ ПОДЮРСШІ.
КМ КДЮСШ "Авангард"
Володимир Пономаренко(F-12)-2 золоті медалі у штовханні ядра та метанні диска;
Олександр Яровий(F-20) - золота медаль у штовханні ядра
Богдана Фролова (F-54) - золота медаль у метанні списа, знову підтвердила норматив МСУ
КВ ПОДЮРСШІ
Дар'я Новохацька (Т-35) - золота медаль у бігу на 100 м;
Ірина Коренівська (Т-36) - срібна медаль у бігу на 200 м.
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