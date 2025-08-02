У Кременчуці пройде музично-поетичний квартирник про любов і родинні цінності (афіша)

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«Світло між нотами — слова між тишею»: вечір живої музики та щирих розмов

Кременчужан запрошують до бібліотеки на атмосферний музично-поетичний квартирник «Світло між нотами – слова між тишею». Про це повідомили організатори заходу.

Кременчужан запрошують на музично-поетичний квартирник «Світло між нотами – слова між тишею». Це камерна та атмосферна зустріч, яка покликана нагадати: любов, увага і зв’язок між людьми – не просто слова, а те, що робить нас справжніми.

Гості квартирника зможуть почути живу музику, авторську поезію, а також теплі, щирі історії про почуття, які важливі завжди – незалежно від часу, обставин і шаленого темпу життя.

Формат заходу максимально наближений до спокійних, емоційних посиденьок у дружньому колі, де можна пригальмувати час і просто поговорити про родину, близьких людей, про любов та кохання.

Організатори запрошують усіх, хто цінує духовну близькість і відкритий до культурного й емоційного діалогу. Під час заходу буде можливість поспілкуватися з учасниками та дізнатися більше про їх творчість.

Відбудеться захід у неділю, 3 серпня, о 16.00 у приміщенні міської публічної бібліотеки вул. Європейська, 66/13. Вхід на захід вільний.