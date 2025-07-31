В бібліотеки Кременчука передали унікальні видання

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Цього тижня керівник кременчуцького осередку «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник, секретар з міжнародних зв’язків Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України передав бібліотекам Кременчука нові видання з Польщі

Одна з книг — «Адам Міцкевич. Сонети». У цім унікальнім і оригінальнім виданні вперше читачеві представлено сонети Адама-Бернарда Міцкевича, геніального лірика. Він є автором досі неперевершених циклів «Одеські сонети», «Кримські сонети», написаних у 1825 році, надрукованих, як у польському оригіналі, так і в україномовнім перекладі. Переклад усіх 45-ти сонетів зробила Наталія Горішна, що дає більш цілісне сприйняття сонетярської творчості великого польського поета українському читачеві.

У післямові, написаній Олександром Гордоном аналізується перекладна «україніана» сонетів Адама Міцкевича з погляду сучасних літературно-естетичних позицій.

Видання «Адам Міцкевич. Сонети» нещодавно вийшло у світ у Instytut Wydawniczy «SWIADECTWO», Bydgoszcz, 2025.

Також в бібліотеки передали чергову поетичну збірку «У польсько-українському поетичному колі Бидгощ-Черкаси», де є вірші відомого українського поета і публіциста Володимира Шестакова, спілчанина Творчої спілки журналістів Кременчуччини й видання польського поета-перекладача з Бидгоща Стефана Пастушевського «Na krawedzi», польською мовою, яке вийшло у світ у Instytut Wydawniczy «SWIADECTWO», Bydgoszcz, 2024.

За ініціативи Андрія Мельника та Стефана Пастушевського розпочато роботу над черговою поетичною збіркою «У польсько-українському поетичному колі Бидгощ-Кременчук», де твори кременчуцьких письменників будуть опубліковані, як українською, так і польською мовами.