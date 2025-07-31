Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

В бібліотеки Кременчука передали унікальні видання

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 152

Цього тижня керівник кременчуцького осередку «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник, секретар з міжнародних зв’язків Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України передав бібліотекам Кременчука нові видання з Польщі

 

Одна з книг — «Адам Міцкевич. Сонети». У цім унікальнім і оригінальнім виданні вперше читачеві представлено сонети Адама-Бернарда Міцкевича, геніального лірика. Він є автором досі неперевершених циклів «Одеські сонети», «Кримські сонети», написаних у 1825 році, надрукованих, як у польському оригіналі, так і в україномовнім перекладі. Переклад усіх 45-ти сонетів зробила Наталія Горішна, що дає більш цілісне сприйняття сонетярської творчості великого польського поета українському читачеві.

 У післямові, написаній Олександром Гордоном аналізується перекладна «україніана» сонетів Адама Міцкевича з погляду сучасних літературно-естетичних позицій.

Видання «Адам Міцкевич. Сонети» нещодавно вийшло у світ у Instytut Wydawniczy «SWIADECTWO», Bydgoszcz, 2025.

Також в бібліотеки передали чергову поетичну збірку «У польсько-українському поетичному колі Бидгощ-Черкаси», де є вірші відомого українського поета і публіциста Володимира Шестакова, спілчанина Творчої спілки журналістів Кременчуччини й видання польського поета-перекладача з Бидгоща Стефана Пастушевського «Na krawedzi», польською мовою, яке вийшло у світ у Instytut Wydawniczy «SWIADECTWO», Bydgoszcz, 2024.

 За ініціативи Андрія Мельника та Стефана Пастушевського розпочато роботу над черговою поетичною збіркою «У польсько-українському поетичному колі Бидгощ-Кременчук», де твори кременчуцьких письменників будуть опубліковані, як українською, так і польською мовами.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ НСЖУ бібліотеки книги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх