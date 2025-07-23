Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти Валерія Колесника з села Михайленки

Працівники відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції розшукують 55-річного Валерія Віталійовича Колесника, жителя села Михайленки Кременчуцького району. Чоловік пішов з дому та досі не повернувся. Поліція проводить розшукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся сиве коротке, очі карі.
На момент зникнення був одягнений у чорні спортивні штани, світлу футболку у візерунках, чорні кросівки.
Особливі прикмети: на середньому пальці лівої руки — татуювання у вигляді каблучки.
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