У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння — він вже був позбавлений судом права керування

Сьогодні вдень патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що він позбавлений права керування транспортними засобами. Таке рішення суд ухвалив за керування в стані сп’яніння. Попри це, чоловік знову сів за кермо та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Патрульні відсторонили водія від керування автомобілем та склали:
Нагадаємо, учора ми писали, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука затримала 30 правопорушників та виявила 28 п’яних водіїв.
Нещодавно ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія: вміст алкоголю у нього перевищив норму у 12 разів.
У червні в Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.
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