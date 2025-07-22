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У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння — він вже був позбавлений судом права керування

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 68

 

Попри рішення суду чоловік знову сів за кермо тепер вже з ознаками наркотичного сп’яніння

Сьогодні вдень патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що він позбавлений права керування транспортними засобами. Таке рішення суд ухвалив за керування в стані сп’яніння. Попри це, чоловік знову сів за кермо та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Якщо суд позбавив права керування транспортним засобом, то це означає, що громадянин втратив законну можливість сідати за кермо. Ігнорування цього рішення може спричинити додаткові правові наслідки, — наголошують в патрульній поліції.

Патрульні відсторонили водія від керування автомобілем та склали:

  • протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду);
  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування).

Нагадаємо, учора ми писали, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука затримала 30 правопорушників та виявила 28 п’яних водіїв

Нещодавно ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія: вміст алкоголю у нього перевищив норму у 12 разів.

У червні в Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій Кременчук
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