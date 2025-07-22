Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: добірка від будівельника до перукаря

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 66

Робота у Кременчуці та районі — нові пропозиції з виробництва, транспорту, торгівлі та сезонної зайнятості

Редакція підготувала добірку актуальних вакансій у Кременчуці та навколишніх районах. У списку — понад два десятки пропозицій: як для фахівців із досвідом, так і для тих, хто шукає тимчасову чи першу роботу.

Будівництво та виробництво

Арматурникові/ці в ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» (м. Кременчук). Досвід роботи обов’язковий. З/п: 18 000 грн/міс. Тел.: (09-62) 97-09-51.

Бетоняру в ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж». Досвід роботи. З/п: 17 000 грн/міс. Тел.: (09-62) 97-09-51.

Електрозварнику/ці в ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж». З/п: 22 000 грн/міс. Тел.: (09-62) 97-09-51.

Тесляру/теслі в ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж». Досвід роботи. З/п: 20 000 грн/міс. Тел.: (09-62) 97-09-51.

Слюсареві/ці з ремонту автомобілів (можливе навчання і проживання). Тел.: (09-87) 04-09-22.

Логістика та транспорт

Вантажникам/цям, сортувальникам/цям та пресувальникам/цям вторинної сировини (р-н Ревівка). Графік: 08:00–16:00. Тел.: (050-30) 8-99-09.

Вантажникові/ці на вантажний автомобіль. Тел.: (067-53) 2-70-76.

Водієві/ці кат. С (постійна робота по Кременчуку). Тел.: (067-53) 2-70-76.

Водієві/ці кат. В, С на металобазу (р-н зупинки Присадки). Графік: 08:00–17:00, сб-нд — вихідні. З/п: 17 000 грн/міс., повний соцпакет. Тел.: (050-30) 4-70-33.

Залізнична сфера

Оглядачеві/ці-ремонтникові/ці вагонів ПТО станції Кременчук. З/п: 9 000 грн/міс. Зміни: день — 08:00–20:00, ніч — 20:00–08:20. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50.

Операторові/ці станційного технологічного центру (обробка документів). З/п: 8 500 грн/міс. Зміни: день — 08:00–20:00, ніч — 20:00–08:20, вихідний 48 год. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50.

Приймальнику/ці поїздів (огляд вагонів у комерційному відношенні). З/п: 9 000 грн/міс. Зміни: день — 08:00–20:00, ніч — 20:00–08:20. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50.

Складачу/ці поїздів. З/п: 9 500 грн/міс., зміни аналогічні. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50.

Сфера обслуговування та торгівля

Майстрові/ні чоловічої зачіски у перукарню «Ника». Тел.: (067-16) 1-88-33, 097-572-68-80.

Монтажникам/цям на мініпекарню (неповний робочий день). Тел.: (09-64) 50-73-48.

Прибиральнику/ці у фітнес-клуб. Графік: 2 через 2, по 12 год. З/п: 11 000 грн/міс. Тел.: (050-35) 1-59-67.

Продавцеві/чині в магазин «Єврокошик» (центр). Графік: змінний, 09:00–20:00. З/п: 12 000 грн (за 15 робочих днів). Тел.: (067-92) 9-82-98.

Продавцеві/чині дитячого та підліткового одягу (ТЦ «Плеяда»). Графік: 09:00–15:30, пн — вихідний. Тел.: (066-04) 7-67-12 (Світлана).

Охорона та інші спеціальності

Контролерові/ці КПП, АТ «Вепр». Графік: доба через дві, нічні зміни. Тел.: (068-67) 9-69-69.

Різноробочому/чій КПП, АТ «Вепр». Графік: доба через дві. Тел.: (068-67) 9-69-69.

Охоронникам/цям. Вахта: 14×14 діб, проїзд і проживання за рахунок фірми. З/п: 600 грн/доба. Тел.: (09-66) 59-56-89, 095-427-70-98.

Сортувальнику/ці вторсировини (макулатура, р-н Ревівка). Постійна робота. Тел.: (067-53) 2-70-76.

Сезонна робота для студентів

Робота на літніх атракціонах. Обов’язки: допомога в обслуговуванні атракціонів, інструктаж відвідувачів. Вимоги: від 18 років (з 16 — за згодою батьків), уважність, комунікабельність. Умови: офіційне працевлаштування, гнучкий графік, оплата 600 грн/день. Тел.: (068-72) 3-22-12.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.