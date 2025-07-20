Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 21 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00: пров. Зоряний, 5/1

вул. Лікаря Бончука, 7 З 6.00 до 18.00: пров. 1-й Деповський, 3-21

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9

туп. 2-й Малокахнівський, 1/20-7

туп. 3-й Малокахнівський, 2,3,3А,4

туп. 4-й Малокахнівський, 1/14-10

пров. Вагоний, 3-16

вул. Господарська, 1-38

пров. Господарський, 3-10А

вул. Д.Кострова, 2/37

пров. Динамівський, 2-13

вул. І.Багряного, 1/39-21

вул. І.Богуна, 2А-12/1

вул. І.Дзюби, 3-36

вул. К-на Мовчана, 1-26

пров. К-я Аскольда, 1А-19А

пров. К-ра Вербицького, 1-16

вул. Л.Орнштейна, 1/7-8

вул. М.Кривоноса, 1А-92

пров. Малокохнівський, 1-23/3

пров. М.Примаченко, 2-25

туп. М.Сціборського, 7

вул. Нижня, 1-28

пров. Новогеоргієвський, 10А

вул. П.Мирного, 5,11Б,15

вул. П.Скоропадського, 2-26

вул. Паризька, 2/32-14/35

пров. Парковий, ½-27

пров. Південний, 1/29-26

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

пров. Фізкультурний, 1А-22

пров. Фруктовий, 18

пров. Шосейний, 8,10

вул. Щаслива, 2-40

вул. Хорожієвська, 1-3 З 8.00 до 17.00: пров. 1-й Весняний, 3-13

пров. 2-й Весняний, 2-13

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

вул. Академіка Герасимовича, 171

пров. Архипа Тесленка, 2

пров. Будівельний, 4,7

пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289

пров. Гетьмана Сомка, 7/2

вул. Гайдамацька, 21-44

вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92

вул. Громадянська, 56-61/32

пров. Грузинський, 3-9/20

вул. Дербукова, 1-26

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7-12

вул. Залізнична, 21-81

вул. Зарічна, 1/9-78/279

вул. Зарічна, 6,12,16

пров. Залізничний, 43-57

вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА

вул. Івана Котляревського, 1-30

вул. Івана Котляревського, 19/13

пров. Івана Котляревського, 1-17

вул. Івана Піддубного, 1/3-17

пров. Івана Підкови, 1/67

вул. Кагамлицька, 1/18-66

пров. Кагамлицький, 2-18

вул. Капітана Корпана, 2-25/9

пров. Капітана Мехеди, 1-37/273

вул. Кооперативна, 109

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А

пров. Космонавтів, 1-9

вул. Кубанська, 1-18

вул. Лебедина, 55-106

вул. Ліщинова, 4-29

вул. Миколи Кучми, 1/4-54

вул. Миколи Пирогова, 4

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

вул. Новокагамлицька, 25-45

пров. Олександра Білаша, 8А

пров. Олексія Бутовського, 28/55-51

вул. Подовжня, 3-17

вул. Правобережна, 38А-57/2

вул. Платухіна, 3-23

пр-д Проточний, 5-38/32

пров. Пилипа Орлика, 4-11А

туп. Пилипа Орлика, 3А

вул. Приозерна, 3-7

пров. Приозерний, 3/9-36/40

пров. Робітничий, 3-27

вул. Редутна, 8-48А

вул. Республіканська, 93,93А

вул. Сержанта Мельничука, 78-195

вул. Сержанта Мельничука, 267-291

пров. Сергія Петренка, 20-33

пров. Сивашський, 2В-30/4

туп. Сінний, 2-30

вул. Токарний, 3-26/14

вул. Фурштадська, 1-19/25

пров. Танковий, 2/9-20

пр-д Степана Васильченка, 3-16

пров. Столярний, 43-57

вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

вул. Цегельна, 1-36

пров. Уласа Самчука, 17

пров. Уласа Самчука, 18-32

пров. Чередницький, 4

вул. Чередницька, 30-79

вул. Чередницька, 116А

вул. Чорноморська, 15/10-66

пров. Чорноморський, 4-17

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Юрія Липи, 43,45,47

вул. Юрія Руфа, 108-177/1

пров. Ювілейний, 3-23 З 8.00 до 19.00: вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24

пров. Богдана Хмельницького, 3

пров. Володимира Сосюри, 5,7А

вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Мане-Каца, 11

вул. Марусі Чурай, 13

вул. Небесної Сотні, 60,64/2

вул. Недогарська, 3

вул. Нова, 2/1-14/16

вул. Садова, 4-16

пров. Сумський, 3-12

пров. Черкаський, 3-16

пров. Чорнобаївський, 11

пров. Щемилівський, 19 З 8.00 до 20.00: туп. Урожайний, 2

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