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Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 352

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 21 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • пров. Зоряний, 5/1

  • вул. Лікаря Бончука, 7

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Деповський, 3-21

  • туп. 1-й Малокахнівський, 1-9

  • туп. 2-й Малокахнівський, 1/20-7

  • туп. 3-й Малокахнівський, 2,3,3А,4

  • туп. 4-й Малокахнівський, 1/14-10

  • пров. Вагоний, 3-16

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10А

  • вул. Д.Кострова, 2/37

  • пров. Динамівський, 2-13

  • вул. І.Багряного, 1/39-21

  • вул. І.Богуна, 2А-12/1

  • вул. І.Дзюби, 3-36

  • вул. К-на Мовчана, 1-26

  • пров. К-я Аскольда, 1А-19А

  • пров. К-ра Вербицького, 1-16

  • вул. Л.Орнштейна, 1/7-8

  • вул. М.Кривоноса, 1А-92

  • пров. Малокохнівський, 1-23/3

  • пров. М.Примаченко, 2-25

  • туп. М.Сціборського, 7

  • вул. Нижня, 1-28

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • вул. П.Мирного, 5,11Б,15

  • вул. П.Скоропадського, 2-26

  • вул. Паризька, 2/32-14/35

  • пров. Парковий, ½-27

  • пров. Південний, 1/29-26

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • пров. Фізкультурний, 1А-22
  • пров. Фруктовий, 18
  • пров. Шосейний, 8,10
  • вул. Щаслива, 2-40
  • вул. Хорожієвська, 1-3

З 8.00 до 17.00:

  • пров. 1-й Весняний, 3-13

  • пров. 2-й Весняний, 2-13

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4,7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • вул. Гайдамацька, 21-44

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92

  • вул. Громадянська, 56-61/32

  • пров. Грузинський, 3-9/20

  • вул. Дербукова, 1-26

  • вул. Деповська, 1-57

  • вул. Запорізька, 7-12

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Зарічна, 1/9-78/279

  • вул. Зарічна, 6,12,16

  • пров. Залізничний, 43-57

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА

  • вул. Івана Котляревського, 1-30

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • пров. Івана Котляревського, 1-17

  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • вул. Кагамлицька, 1/18-66

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • вул. Капітана Корпана, 2-25/9

  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273

  • вул. Кооперативна, 109

  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А

  • пров. Космонавтів, 1-9

  • вул. Кубанська, 1-18

  • вул. Лебедина, 55-106

  • вул. Ліщинова, 4-29

  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54

  • вул. Миколи Пирогова, 4

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • пров. Олександра Білаша, 8А

  • пров. Олексія Бутовського, 28/55-51

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Платухіна, 3-23

  • пр-д Проточний, 5-38/32

  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • вул. Приозерна, 3-7

  • пров. Приозерний, 3/9-36/40

  • пров. Робітничий, 3-27

  • вул. Редутна, 8-48А

  • вул. Республіканська, 93,93А

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-195

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • пров. Сергія Петренка, 20-33

  • пров. Сивашський, 2В-30/4

  • туп. Сінний, 2-30

  • вул. Токарний, 3-26/14

  • вул. Фурштадська, 1-19/25

  • пров. Танковий, 2/9-20

  • пр-д Степана Васильченка, 3-16

  • пров. Столярний, 43-57

  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

  • вул. Цегельна, 1-36

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Чередницький, 4

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Чорноморська, 15/10-66

  • пров. Чорноморський, 4-17

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Юрія Липи, 43,45,47

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1

  • пров. Ювілейний, 3-23

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5,7А

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60,64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Садова, 4-16

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

З 8.00 до 20.00:

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29,33

  • вул. Київська, 64-80

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Перекопська, 40

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Ярова, 1-7

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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