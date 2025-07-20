Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 21 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Зоряний, 5/1
вул. Лікаря Бончука, 7
пров. 1-й Деповський, 3-21
туп. 1-й Малокахнівський, 1-9
туп. 2-й Малокахнівський, 1/20-7
туп. 3-й Малокахнівський, 2,3,3А,4
туп. 4-й Малокахнівський, 1/14-10
пров. Вагоний, 3-16
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10А
вул. Д.Кострова, 2/37
пров. Динамівський, 2-13
вул. І.Багряного, 1/39-21
вул. І.Богуна, 2А-12/1
вул. І.Дзюби, 3-36
вул. К-на Мовчана, 1-26
пров. К-я Аскольда, 1А-19А
пров. К-ра Вербицького, 1-16
вул. Л.Орнштейна, 1/7-8
вул. М.Кривоноса, 1А-92
пров. Малокохнівський, 1-23/3
пров. М.Примаченко, 2-25
туп. М.Сціборського, 7
вул. Нижня, 1-28
пров. Новогеоргієвський, 10А
вул. П.Мирного, 5,11Б,15
вул. П.Скоропадського, 2-26
вул. Паризька, 2/32-14/35
пров. Парковий, ½-27
пров. Південний, 1/29-26
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
пров. 1-й Весняний, 3-13
пров. 2-й Весняний, 2-13
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
вул. Академіка Герасимовича, 171
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4,7
пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Гайдамацька, 21-44
вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92
вул. Громадянська, 56-61/32
пров. Грузинський, 3-9/20
вул. Дербукова, 1-26
вул. Деповська, 1-57
вул. Запорізька, 7-12
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 1/9-78/279
вул. Зарічна, 6,12,16
пров. Залізничний, 43-57
вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА
вул. Івана Котляревського, 1-30
вул. Івана Котляревського, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1-17
вул. Івана Піддубного, 1/3-17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Кагамлицька, 1/18-66
пров. Кагамлицький, 2-18
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
пров. Капітана Мехеди, 1-37/273
вул. Кооперативна, 109
вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
пров. Космонавтів, 1-9
вул. Кубанська, 1-18
вул. Лебедина, 55-106
вул. Ліщинова, 4-29
вул. Миколи Кучми, 1/4-54
вул. Миколи Пирогова, 4
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
пров. Олександра Білаша, 8А
пров. Олексія Бутовського, 28/55-51
вул. Подовжня, 3-17
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Платухіна, 3-23
пр-д Проточний, 5-38/32
пров. Пилипа Орлика, 4-11А
туп. Пилипа Орлика, 3А
вул. Приозерна, 3-7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
пров. Робітничий, 3-27
вул. Редутна, 8-48А
вул. Республіканська, 93,93А
вул. Сержанта Мельничука, 78-195
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
пров. Сергія Петренка, 20-33
пров. Сивашський, 2В-30/4
туп. Сінний, 2-30
вул. Токарний, 3-26/14
вул. Фурштадська, 1-19/25
пров. Танковий, 2/9-20
пр-д Степана Васильченка, 3-16
пров. Столярний, 43-57
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Цегельна, 1-36
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чередницький, 4
вул. Чередницька, 30-79
вул. Чередницька, 116А
вул. Чорноморська, 15/10-66
пров. Чорноморський, 4-17
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Юрія Липи, 43,45,47
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5,7А
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60,64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
туп. Урожайний, 2
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Київська, 64-80
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Перекопська, 40
просп. Полтавський, 277-281
вул. Ярова, 1-7
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