Благословив Феодосія Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія, Агапіт
Настоятель храму Серафима Саровського отець Феодосій отримав благословення стати настоятелем монастиря на честь преподобного Іони Київського. Отримав благословення святий отець від архієпископа Вишгородського, настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретаря священного синоду та довіреної особи митрополита Епіфанія, Агапіта учора, 19 липня, під час храмового свята на честь преподобного Серафима Саровського.
Зачитав Архієпрископ і наказ Синоду ПЦУ, де сказано, що архімандрита Феодосія, в миру Овчарука Руслана Анатолійовича, призначено керівником, намісником релігійної організації Ставропігійний чоловічий монастир на честь преподобного іони Київського.
У свою чергу отець Феодосій подякував Агапіту за благословення. Він запевнив, що найкраща його підтримка — це його прихожани, завдяки яким і приходить натхнення на подальші благі справи та служіння Богу.
Нагадаємо, у травні отець Феодосій розповів «Кременчуцькому Телеграфу» чому монастир названий саме на честь преподобного Іони Київського та що буде при монастирі.
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