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Настоятель храму Серафима Саровського отець Феодосій отримав благословення стати настоятелем монастиря

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 215

 

Благословив Феодосія Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія, Агапіт

Настоятель храму Серафима Саровського отець Феодосій отримав благословення стати настоятелем монастиря на честь преподобного Іони Київського. Отримав благословення святий отець від архієпископа Вишгородського, настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретаря священного синоду та довіреної особи митрополита Епіфанія, Агапіта учора, 19 липня, під час храмового свята на честь преподобного Серафима Саровського.

— Згідно рішення Синоду Православної Церкви України та благословення предстоятеля нашої церкви, тут, у вашому храмовому комплексі засновано монастир на честь преподобного Іони Київського. Сьогодні я на малому вході прочитав молитву на поставлення отця Феодосія, настоятеля вашого храму, ігуменом цього монастиря, — з такими словами після святкового богослужіння звернувся до прихожан та священнослужителів Архієпископ Агапіт.

Зачитав Архієпрископ і наказ Синоду ПЦУ, де сказано, що архімандрита Феодосія, в миру Овчарука Руслана Анатолійовича, призначено керівником, намісником релігійної організації Ставропігійний чоловічий монастир на честь преподобного іони Київського.

— Ми бажаємо вам благословених успіхів у втіленні планів, які є на сьогоднішній день у вас. Сподіваємося, що за вашими молитвами, за вашими подвигами, які ви будете чинити як монах, у цьому монастирі буде братія, і цей монастир отримає відповідну славу, заради якої ми і створюємо монастирі, — побажав Агапіт Феодосію.

У свою чергу отець Феодосій подякував Агапіту за благословення. Він запевнив, що найкраща його підтримка — це його прихожани, завдяки яким і приходить натхнення на подальші благі справи та служіння Богу.

Нагадаємо, у травні отець Феодосій розповів «Кременчуцькому Телеграфу» чому монастир названий саме на честь преподобного Іони Київського та що буде при монастирі.

ПО ТЕМІ:

Храмове свято відзначили священнослужителі та прихожани у храмі Серафима Саровського у Кременчуці

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Автор: Яна Гудзь
Теги: преподобного Серафіма Саровського ПЦУ монастир Храм Серафима Саровського
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