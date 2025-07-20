Настоятель храму Серафима Саровського отець Феодосій отримав благословення стати настоятелем монастиря

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Настоятель храму Серафима Саровського отець Феодосій отримав благословення стати настоятелем монастиря на честь преподобного Іони Київського. Отримав благословення святий отець від архієпископа Вишгородського, настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретаря священного синоду та довіреної особи митрополита Епіфанія, Агапіта учора, 19 липня, під час храмового свята на честь преподобного Серафима Саровського.

— Згідно рішення Синоду Православної Церкви України та благословення предстоятеля нашої церкви, тут, у вашому храмовому комплексі засновано монастир на честь преподобного Іони Київського. Сьогодні я на малому вході прочитав молитву на поставлення отця Феодосія, настоятеля вашого храму, ігуменом цього монастиря, — з такими словами після святкового богослужіння звернувся до прихожан та священнослужителів Архієпископ Агапіт.

Зачитав Архієпрископ і наказ Синоду ПЦУ, де сказано, що архімандрита Феодосія, в миру Овчарука Руслана Анатолійовича, призначено керівником, намісником релігійної організації Ставропігійний чоловічий монастир на честь преподобного іони Київського.

— Ми бажаємо вам благословених успіхів у втіленні планів, які є на сьогоднішній день у вас. Сподіваємося, що за вашими молитвами, за вашими подвигами, які ви будете чинити як монах, у цьому монастирі буде братія, і цей монастир отримає відповідну славу, заради якої ми і створюємо монастирі, — побажав Агапіт Феодосію.

У свою чергу отець Феодосій подякував Агапіту за благословення. Він запевнив, що найкраща його підтримка — це його прихожани, завдяки яким і приходить натхнення на подальші благі справи та служіння Богу.

Нагадаємо, у травні отець Феодосій розповів «Кременчуцькому Телеграфу» чому монастир названий саме на честь преподобного Іони Київського та що буде при монастирі.