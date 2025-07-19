Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У неділю, 20 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24;
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
вул. Мане-Каца, 11;
вул. Марусі Чурай, 13;
вул. Небесної Сотні, 60,64/2;
вул. Недогарська, 3;
вул. Нова, 2/1-14/16;
вул. Садова, 4-16;
пров. Сумський, 3-12;
пров. Черкаський, 3-16;
пров. Чорнобаївський, 11;
пров. Щемилівський, 19;
пров. Богдана Хмельницького, 3;
пров. Володимира Сосюри, 5,7А
вул. Київська, 64-80, 121;
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
с. Потоки;
с. Мала Кохнівка;
с. Соснівка;
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