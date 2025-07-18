Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 19 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
туп. 2-й Гайдамацький, 3-5
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
пров. Вагонобудівний, 2/34-32
вул. Василя Стуса, 2, 2А, 18-46
пров. Гайдамацький, 2/55-45
вул. Гайдамацька, 21-44
вул. Григорія Чуркіна, 2-38
пров. Грузинський, 3-9/20
пров. Грузинський, 11-27
вул. Івана Миколайчука, 3-23/19
пров. Івана Паторжинського, 1-12
пров. Космічний, 3-19
вул. Космонавтів, 19/14-86
вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
пров. Космонавтів, 1-9
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
пров. Лікаря Самойловича, 3-93
пр-д Лікаря Самойловича, 2-17
вул. Ліщинова, 1А-46
вул. Ліщинова, 4-8, 27, 29
вул. Михайлівська, 16/42-21
пров. Михайлівський, 1Б-20
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
пров. Пилипа Орлика, 4-11А
туп. Пилипа Орлика, 3А
вул. Різдвяна, 18Б
туп. Самойлівський, 2-6
вул. Софіївська, 41/26-55/35
вул. Тіниста, 1/5-48
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Чорноморська, 1/9-24/35
вул. Чорноморська, 15/10-66
пров. Чорноморський, 4-17
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5,7А
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60,64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
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