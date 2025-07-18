На Кременчуцькому водосховищі зафіксували цвітіння води: Держекоінспекція перевіряє якість води

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 163

Рівень розчиненого кисню у воді становив 11,5 мг/дм³ при температурі 30 градусів. Це значно вище мінімальної норми (4 мг/дм³)

16 липня інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу обстежили Кременчуцьке водосховище в межах Слобідської громади Черкаської області. Перевірку провели після численних звернень громадян щодо мору риби. Про це повідомили в Держекоінспекції.

Під час огляду берегової лінії фахівці не виявили загиблої риби, але зафіксували інтенсивне цвітіння синьо-зелених водоростей. За результатами аналізу, рівень розчиненого кисню у воді становив 11,5 мг/дм³ при температурі 30 градусів. Це значно вище мінімальної норми (4 мг/дм³).

— Наразі триває лабораторний аналіз води на вміст забруднювальних речовин відповідно до нормативів МОЗ, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення Кременчуцького водосховища невідомої речовини біло-сірого кольору з різким запахом. Витік зафіксували у Черкасах з дощової каналізації.