Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У п'ятницю, 18 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Новосхідна, 14/26-36
вул. Східна, 13/24-38
вул. Східна, 16-36
пров. Правобережний, 14А
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пров. 2-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пр-д Сонячний
туп. Сонячний
вул. Великокохнівська
пр. Великокохнівський
пров. Великокохнівський
вул. Віри Холодної
вул. Джерельна
пров. Делегатський
пров. Ефірний
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Індустріальна
пров. Індустріальний
вул. Козацька
пров. Кузьми Скрябіна
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
пров. Прибережний
пров. Рівненський
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Спасо-преображенська
вул. Чернігівська
пров. Чорнобаївський
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30-79
пров. Чередницький, 4
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289
вул. Вадима Пугачова, 6-7А
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Івасюка, 85-114А
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Гійома Боплана, 38-92
вул. Дербукова, 1-26
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 1/9-78/279
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Затонна, 24
вул. Івана Котляревського, 1-30
вул. Івана Котляревського, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1-17
вул. Івана Піддубного, 1/3-17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Кагамлицька, 1/18-66
пров. Кагамлицький, 2-18
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
пров. Капітана Мехеди, 1-37/273
вул. Каховська, 1-43/2
вул. Каховська, 2А
вул. Кооперативна, 1-50/4
вул. Кооперативна, 43/1-84
вул. Кооперативна, 77-112
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
вул. Космічна, 7А-20
вул. Кубанська, 1-18
вул. Лебедина, 55-104/19
вул. Лебедина, 106
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Миколи Кучми, 1/4-54
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
вул. Недогарська, 3
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олександра Печерського, 2-60
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Олексія Древаля, 182/1-190
вул. Подовжня, 3-17
вул. Приозерна, 3-7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
просп. Лесі Українки, 1/14-13/17
просп. Лесі Українки, 21-27
пров. Північний, 1А-26
вул. Профспілкова, 1-10
пров. Пшеничний, 2-13
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Луговий, 2/25, 10-25
вул. Раїси Кириченко, 28-93
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
вул. Редутна, 8, 27-48А
вул. Республіканська, 93, 93А
пров. Робітничий, 3-27
пров. Резервний, 13-23
вул. Садова, 4-16
вул. Сержанта Мельничука, 78-195
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
пров. Сивашський, 2В-30/4
пров. Сковороди, 2-8
вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Проточний, 5-38/32
туп. Сінний, 2-30
туп. Спокійний, 1-14
туп. Урожайний, 2
пров. Столярний, 32, 43-57
пр-д Степана Васильченка, 3-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Танковий, 2/9-20
пров. Токарний, 3-26/14
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Цегельна, 1-36
вул. Чередницька, 116А
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Фруктовий, 3-12/2
туп. Фруктовий, 3,5,7
вул. Фурштадська, 1-19/25
пров. Центральний, 3/1-14
пров. Центральний, 8,10
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Юрія Кондратюка, 7-33
вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
вул. Юрія Липи, 3/3-16
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
пров. Заводський, 3-8
пров. Конституції, 3-10
пров. Кремневий, 4-16
пров. Лубенський, 1-59/11
вул. Івана Приходька, 134-156
вул. Одеська, 9-31А
вул. Олександра Печерського, 2-60
пров. Пшеничний, 2-13
вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
пр. Юнацький, 2,6А
вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60,64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5,7А
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
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