Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 18 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Новосхідна, 14/26-36

  • вул. Східна, 13/24-38

  • вул. Східна, 16-36

  • пров. Правобережний, 14А

З 6.00 до 18.00:

  • квт. 304

  • пр. 1-й Індустріальний

  • пров. 2-й Індустріальний

  • пр. 2-й Індустріальний

  • пров. 3-й Індустріальний

  • пр. 3-й Індустріальний

  • пров. 4-й Індустріальний

  • пр. 4-й Індустріальний

  • пров. 5-й Індустріальний

  • пров. 6-й Індустріальний

  • пр-д Сонячний

  • туп. Сонячний

  • вул. Великокохнівська

  • пр. Великокохнівський

  • пров. Великокохнівський

  • вул. Віри Холодної

  • вул. Джерельна

  • пров. Делегатський

  • пров. Ефірний

  • вул. Євгена Патона

  • вул. Іллі Мєчнікова

  • вул. Індустріальна

  • пров. Індустріальний

  • вул. Козацька

  • пров. Кузьми Скрябіна

  • вул. Марусі Чурай

  • вул. Миколи Молочникова

  • вул. Миколи Татарулі

  • вул. Нечуя Левицького

  • вул. Олексія Древаля

  • пров. Прибережний

  • пров. Рівненський

  • вул. Сержанта Трушакова

  • вул. Солов’їна

  • вул. Спасо-преображенська

  • вул. Чернігівська

  • пров. Чорнобаївський

З 8.00 до 16.00:

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Чередницька, 30-79

  • пров. Чередницький, 4

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289

  • вул. Вадима Пугачова, 6-7А

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Володимира Івасюка, 85-114А

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9

  • вул. Гійома Боплана, 38-92

  • вул. Дербукова, 1-26

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Зарічна, 1/9-78/279

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Івана Котляревського, 1-30

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • пров. Івана Котляревського, 1-17

  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • вул. Кагамлицька, 1/18-66

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • вул. Капітана Корпана, 2-25/9

  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273

  • вул. Каховська, 1-43/2

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Кооперативна, 1-50/4

  • вул. Кооперативна, 43/1-84

  • вул. Кооперативна, 77-112

  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5

  • вул. Космічна, 7А-20

  • вул. Кубанська, 1-18

  • вул. Лебедина, 55-104/19

  • вул. Лебедина, 106

  • вул. Лікаря Бончука, 28-30

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Олександра Печерського, 2-60

  • вул. Олексія Древаля, 24-78

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Приозерна, 3-7

  • пров. Приозерний, 3/9-36/40

  • просп. Лесі Українки, 1/14-13/17

  • просп. Лесі Українки, 21-27

  • пров. Північний, 1А-26

  • вул. Профспілкова, 1-10

  • пров. Пшеничний, 2-13

  • пр-д Громадянський, 3-19

  • пр-д Луговий, 2/25, 10-25

  • вул. Раїси Кириченко, 28-93

  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

  • вул. Редутна, 8, 27-48А

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • пров. Робітничий, 3-27

  • пров. Резервний, 13-23

  • вул. Садова, 4-16

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-195

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • пров. Сивашський, 2В-30/4

  • пров. Сковороди, 2-8

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • туп. Проточний, 5-38/32

  • туп. Сінний, 2-30

  • туп. Спокійний, 1-14

  • туп. Урожайний, 2

  • пров. Столярний, 32, 43-57

  • пр-д Степана Васильченка, 3-16

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Танковий, 2/9-20

  • пров. Токарний, 3-26/14

  • вул. Тараса Бульби, 9, 9А

  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

  • вул. Цегельна, 1-36

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Фруктовий, 3-12/2

  • туп. Фруктовий, 3,5,7

  • вул. Фурштадська, 1-19/25

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • пров. Центральний, 8,10

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 7-33

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Заводський, 3-8

  • пров. Конституції, 3-10

  • пров. Кремневий, 4-16

  • пров. Лубенський, 1-59/11

  • вул. Івана Приходька, 134-156

  • вул. Одеська, 9-31А

  • вул. Олександра Печерського, 2-60

  • пров. Пшеничний, 2-13

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63

  • пр. Юнацький, 2,6А

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А,20Б,24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60,64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Садова, 4-16

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5,7А

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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