Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 17 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Заводський, 3–8
вул. Івана Приходька, 134–156
пров. Конституції, 3–10
пров. Кремінний, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/11
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
пров. Пшеничний, 2–13
вул. Соломії Крушельницької, 1А–63
проїзд Юнацький, 2–6А
пров. Зв’язковий, 14–28
проїзд Зв’язковий, 3–8
вул. Каховська, 1–43/2, 2А
вул. Проєктна, 4–35
пров. Резервний, 13–23
вул. Раїси Кириченко, 28–93, 34–93, 76–96/4
вул. Богдана Хмельницького, 80–112/1, 114–150
вул. Володимира Короленка, 3–13
вул. Гійома Боплана, 4–15/9, 38–92
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3–8
пров. Центральний, 3/1–14, 8–10
вул. Юрія Липи, 3/3–16
вул. Великокохнівська,
вул. Віри Холодної,
вул. Джерельна,
вул. Євгена Патона,
вул. Іллі Мечникова,
вул. Індустріальна,
вул. Козацька,
вул. Марусі Чурай,
вул. Миколи Молочникова,
вул. Миколи Татарулі,
вул. Нечуя-Левицького,
вул. Олексія Древаля,
вул. Сержанта Трушакова,
вул. Солов’їна,
вул. Спасо-Преображенська,
вул. Чернігівська
пров. 2-й–6-й Індустріальний,
пров. Великокохнівський,
пров. Делегатський,
пров. Ефірний,
пров. Індустріальний,
пров. Кузьми Скрябіна,
пров. Прибережний,
пров. Рівненський,
пров. Чорнобаївський
проїзд 1-й–4-й Індустріальний,
проїзд Великокохнівський,
проїзд Сонячний
квт. 304
туп. Сонячний
с. Мала Кохнівка,
с. Соснівка,
с. Придніпрянське
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277–281
вул. Залізнична,
Зарічна 1/9–78/279, 6, 12, 16,
Кагамлицька 1/18–66, 40/23–42/22,
Новокагамлицька,
Подовжня,
Сержанта Мельничука 78–195, 108–165/7, 267–291,
Чередницька,
Юрія Руфа 108–177/1, 169,
пров. Кагамлицький,
Північний 1А–26, 4,
Робітничий,
Сиваський 2В–30/4, 4–21,
Токарний,
Уласа Самчука 18–32,
Ювілейний
проїзд Степана Васильченка, 3–16
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4–7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1–17
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
туп. 1-й, 2-й Деповський
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зінаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 27–46
пров. Сковороди
пров. Столярний
вул. Фурштадтська
пров. Бакинський, 5/6, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12
вул. Вітчизняна, 5–20
пров. Західний, 11, 12, 14
пров. Квітневий, 1–10
вул. Кооперативна, 1–50/4, 77–112
пров. Луговий, 17–37
пр-д Луговий, 2/25, 10–25
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А, 7–33, 13А–74/23
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Братів Тютюнників, 4–27
пров. Градизький, 4, 6
туп. Спокійний, 1–14
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 21–60
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1, 42, 53, 56
вул. Данила Галицького, 46, 60
вул. Михайла Грушевського, 3–11
вул. Підводника Коваленка, 4
вул. Рокитнянська, 2Е–38
пров. Якова Петруся, 3–80/2
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Правобережна, 38А–55/1
вул. Республіканська, 93
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Архітектора Сергєєва, 16–49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Олексія Бутовського, 55–67
вул. Миру, 3–23
пров. Березневий, 1–10
вул. Ковальська, 1–13
вул. Павла Чубинського, 1–16Б
вул. Чумацький Шлях, 8–26А
просп. Лесі Українки, 17/11–27
вул. Героїв України, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Володимира Івасюка, 85–114А.
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А.
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 3–7
с. Потоки.
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