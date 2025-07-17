Кременчуччина попрощалася із полеглим захисником України Дмитром Веслогузом

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України
Учора, 16 липня, відбулася церемонія прощання із військовослужбовцем Дмитром Веслогузом. Громада Семенівщини, схилившись на коліно, віддала шану полеглому захиснику України. Серце захисника зупинилося 12 липня.
Дмитро Григорович Веслогуз народився 1982 року, проживав у селі Крива Руда.
Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.
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