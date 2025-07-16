Кременчуччина попрощалася з військовим Ростиславом Даценком, який близько року вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 180

4 липня у селищі Семенівка Кременчуцького району попрощалися з військовим Ростиславом Даценком. Схилившись на коліно, громада попрощалася із захисником.

У липні 2024 року стало відомо про зникнення військовослужбовця у зоні бойових дій. Після тривалого очікування та проведеної ДНК-експертизи підтвердили факт його загибелі.

Ростислав Станіславович Даценко народився 25 травня 1993 року в селі Паніванівка. Початкову освіту здобув у Паніванівській загальноосвітній школі, згодом навчався у Веселоподільській школі. Після завершення шкільного навчання вступив до ПТУ №7 Кременчука, де здобув спеціальність електрика.

Трудову діяльність розпочав на посаді охоронця. Відзначався відповідальністю, чесністю та відкритістю у спілкуванні.

Ростислав був мобілізований до лав Збройних Сил України, як і двоє його братів. Ростислав до останнього подиху боронив незалежність України від російської навали.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.