«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Олексій Котвицький

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15 липня у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим солдатом Збройних Сил України Олексієм Котвицьким. Загинув військовий 9 липня у районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Поховали Олексія Валентиновича Котвицького з військовими почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Олексій Валентинович Котвицький народився у Горішніх Плавнях 1 вересня 1980 року. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 6 навчався в професійно-технічних училищах номер 15 та 18. В останньому здобув професію машиніста бульдозера.

З 2000 року працював на Полтавському, а потім Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах машиністом бульдозера.

14 червня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Брав участь у бойових діях на найскладніших ділянках фронту, мужньо виконував свій військовий обов’язок.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.