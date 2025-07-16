«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Олексій Котвицький

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України
15 липня у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим солдатом Збройних Сил України Олексієм Котвицьким. Загинув військовий 9 липня у районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Поховали Олексія Валентиновича Котвицького з військовими почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Олексій Валентинович Котвицький народився у Горішніх Плавнях 1 вересня 1980 року. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 6 навчався в професійно-технічних училищах номер 15 та 18. В останньому здобув професію машиніста бульдозера.
З 2000 року працював на Полтавському, а потім Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах машиністом бульдозера.
14 червня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Брав участь у бойових діях на найскладніших ділянках фронту, мужньо виконував свій військовий обов’язок.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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