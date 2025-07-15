Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 16 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Заводський, 3–8
пров. Конституції, 3–10
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/11
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Івана Приходька, 134–156
пров. Пшеничний, 2–13
вул. Соломії Крушельницької, 1А–63
пр. Юнацький, 2, 6А
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
туп. Спокійний, 1–14
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А, 7–33, 13А–74/23
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Івана Калиновича, 21–60
вул. Кооперативна, 1–50/4, 43/1–84, 77–112, 109
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
вул. Миколи Пирогова, 4, 40/5–44/4
пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Гійома Боплана, 4–15/9, 38–92
пров. Західний, 5–8/9, 11, 12, 14
пров. Квітневий, 1–10
пров. Луговий, 17–37
пр-д Луговий, 2/25, 10–25
вул. Бетонна, 2/3–38, 126–128А
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Братів Тютюнників, 4–27
пров. Градизький, 4, 6, 10/7–30
вул. Каховська, 1–43/2, 2А
вул. Лугова, 2/25–9
вул. Раїси Кириченко, 28–93, 76–96/4
пров. Зв’язковий, 14–55/15
пров. Липневий, 6–11
вул. Проєктна, 4–35
пр-д Зв’язковий, 3–8
пров. Резервний, 13–23
вул. Архітектора Сергеєва, 16–49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Олексія Бутовського, 55–67
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48А
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
вул. Фурштадська, 1–19/25
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1–17
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17, 21, 25, 27
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–38/32
вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 267–291, 108–165/7
туп. Сінний, 2–30
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
пров. Кагамлицький, 2–18
вул. Кагамлицька, 1/18–66, 40/23, 42/22
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
вул. Новокагамлицька, 25–45
пров. Північний, 1А–26, 4
вул. Подовжня, 3–17
пров. Робітничий, 3–27
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Юрія Руфа, 108–177/1, 169
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1, 42, 53, 56
вул. Данила Галицького, 46, 60
вул. Михайла Грушевського, 3–11
вул. Підводника Коваленка, 4
вул. Рокитнянська, 2Е–38
пров. Якова Петруся, 3–80/2
пров. Артема Березнюка, 3–11/22
вул. Гранітна, 4–16/2, 8/2, 16А
пров. Захисний, 3–15
пров. Козачий, 24–34
туп. Козачий, 3–10/29
вул. Кривородна, 16–20А
вул. Лікаря О. Богаєвського, 26–60/1
вул. Миколи Леонтовича, 4–28
пров. Солдатський, 1–33
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
вул. Сущинського, 2А–36
пров. Фабричний, 3–13/1
вул. Хорольська, 64–117
б-р Українського відродження, 7–15
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1, 80–150
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3–8
пров. Центральний, 3/1–14, 8, 10
вул. Юрія Липи, 3/3–16
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Весняна, 3–19/5
пр. Весняний, 7–12
пров. Олексія Бутовського, 4–37/57
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
вул. Юрія Липи, 43, 45, 47
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Правобережна, 38А, 45А–55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Олексія Бутовського, 28/55–51
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Володимира Івасюка, 85–114А
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
вул. Миру, 3–27
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
м. Кременчук, вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське.
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