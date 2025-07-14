Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 121

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 15 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Ярмаркова, 3В.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Деповський

  • туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський

  • пров. Вагонний

  • вул. Господарська

  • пров. Господарський

  • вул. Давида Кострова

  • пров. Динамівський

  • вул. Дружинницька

  • вул. Івана Багряного

  • вул. Івана Богуна

  • вул. Івана Дзюби

  • вул. Капітана Мовчана

  • пров. Князя Аскольда

  • пров. Композитора Вербицького

  • вул. Льва Орнштейна

  • вул. Максима Кривоноса

  • пров. Малокохнівський

  • пров. Марії Примаченко

  • туп. Миколи Сціборського

  • вул. Нижня

  • пров. Новогеоргієвський

  • вул. Павла Скоропадського

  • вул. Панаса Мирного

  • вул. Паризька

  • пров. Парковий

  • пров. Південний

  • вул. Рєпіна

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Фруктовий

  • вул. Щаслива

  • пров. Шосейний.

З 8.00 до 17.00:

  • просп. Лесі Українки, 17/11–27

  • вул. Героїв України, 27

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А

  • вул. Лікаря Бончука, 28–30

  • вул. Правобережна, 38А, 45А–55/1

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Шістдесятників, 4А–15

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Чередницька, 30–79

  • пров. Чередницький, 4

  • вул. Соборна, 19, 23

  • вул. Ігоря Сердюка, 43–47

  • вул. Майора Борищака, 16–25

  • вул. Івана Мазепи, 44

  • вул. Левка Лук’яненка, 3/27

  • вул. Лейтенанта Покладова, 3–10Б

  • б-р Українського Відродження, 7–20

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • вул. Велика набережна, 1–9

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Запорізька, 7–12

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А

  • вул. Миколи Кучми, 1/4–54

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Зарічна, 1/9–78/279

  • вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лебедина, 55–104/19, 106

  • просп. Лесі Українки, 1/14–13/17

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Приозерна, 3–7

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • туп. Сінний, 2–30

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Цегельна, 1–36

  • вул. Вадима Пугачова, 6–7А

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • пров. Північний, 1А–26

  • вул. Подовжня, 3–17

  • пров. Робітничий, 3–27

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–195

  • пров. Сивашський, 2В–30/4

  • пр-д Степана Васильченка, 3–16

  • пров. Токарний, 3–26/14

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1

  • вул. Гійома Боплана, 4–15/9

  • вул. Затонна, 24

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • пров. Центральний, 8, 10

  • вул. Юрія Липи, 3/3–16

  • вул. Богдана Хмельницького, 80–150

  • вул. Володимира Короленка, 3–13

  • пр-д Громадянський, 3–19

  • пров. Центральний, 3/1–14

  • просп. Свободи, 54Г

  • вул. Архітектора Сергеєва, 16–49/40

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51

  • пров. Данила Нечая, 21–48/38

  • пров. Олексія Бутовського, 55–67

  • вул. Раїси Кириченко, 28–93, 76–96/4

  • пров. Бакинський, 5/7, 8/8

  • пров. Градизький, 10/7–30, 4, 6

  • пров. Західний, 5–8/9, 11, 12, 14

  • пров. Зв’язковий, 14–55/15

  • вул. Кооперативна, 43/1–84, 1–50/4, 77–112

  • пров. Липневий, 6–11

  • вул. Проєктна, 4–35

  • пр-д Зв’язковий, 3–8

  • вул. Каховська, 2А, 1–43/2

  • пров. Резервний, 13–23

  • пров. Бакинський, 5/6, 9–12

  • пров. Бар’єрний, 2/5–12

  • вул. Вітчизняна, 5–20

  • пров. Квітневий, 1–10

  • пров. Луговий, 17–37

  • пр-д Луговий, 2/25, 10–25

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А–74/23, 2–30А, 7–33

  • вул. Бетонна, 126–128А

  • вул. Профспілкова, 1–10

  • вул. Братів Тютюнників, 4–27

  • вул. Лугова, 2/25–9

  • пров. Князя Олега, 1/6–48/15

  • туп. Спокійний, 1–14

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • пр. Володимира Константиновича, 7–39

  • пр. Івана Калиновича, 21–60

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4

  • вул. Володимира Івасюка, 85–114А.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1–14/16

  • вул. Садова, 4–16

  • пров. Сумський, 3–12

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

  • просп. Полтавський, 277–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00:

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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