Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 15 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Ярмаркова, 3В.
пров. 1-й Деповський
туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський
пров. Вагонний
вул. Господарська
пров. Господарський
вул. Давида Кострова
пров. Динамівський
вул. Дружинницька
вул. Івана Багряного
вул. Івана Богуна
вул. Івана Дзюби
вул. Капітана Мовчана
пров. Князя Аскольда
пров. Композитора Вербицького
вул. Льва Орнштейна
вул. Максима Кривоноса
пров. Малокохнівський
пров. Марії Примаченко
туп. Миколи Сціборського
вул. Нижня
пров. Новогеоргієвський
вул. Павла Скоропадського
вул. Панаса Мирного
вул. Паризька
пров. Парковий
пров. Південний
вул. Рєпіна
пров. Фізкультурний
пров. Фруктовий
вул. Щаслива
пров. Шосейний.
просп. Лесі Українки, 17/11–27
вул. Героїв України, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Правобережна, 38А, 45А–55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
вул. Соборна, 19, 23
вул. Ігоря Сердюка, 43–47
вул. Майора Борищака, 16–25
вул. Івана Мазепи, 44
вул. Левка Лук’яненка, 3/27
вул. Лейтенанта Покладова, 3–10Б
б-р Українського Відродження, 7–20
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48А
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
вул. Фурштадська, 1–19/25
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1–17
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–38/32
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
туп. Сінний, 2–30
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18–66
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
вул. Новокагамлицька, 25–45
пров. Північний, 1А–26
вул. Подовжня, 3–17
пров. Робітничий, 3–27
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
пров. Сивашський, 2В–30/4
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Гійома Боплана, 4–15/9
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3–8
пров. Центральний, 8, 10
вул. Юрія Липи, 3/3–16
вул. Богдана Хмельницького, 80–150
вул. Володимира Короленка, 3–13
пр-д Громадянський, 3–19
пров. Центральний, 3/1–14
просп. Свободи, 54Г
вул. Архітектора Сергеєва, 16–49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Олексія Бутовського, 55–67
вул. Раїси Кириченко, 28–93, 76–96/4
пров. Бакинський, 5/7, 8/8
пров. Градизький, 10/7–30, 4, 6
пров. Західний, 5–8/9, 11, 12, 14
пров. Зв’язковий, 14–55/15
вул. Кооперативна, 43/1–84, 1–50/4, 77–112
пров. Липневий, 6–11
вул. Проєктна, 4–35
пр-д Зв’язковий, 3–8
вул. Каховська, 2А, 1–43/2
пров. Резервний, 13–23
пров. Бакинський, 5/6, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12
вул. Вітчизняна, 5–20
пров. Квітневий, 1–10
пров. Луговий, 17–37
пр-д Луговий, 2/25, 10–25
вул. Юрія Кондратюка, 13А–74/23, 2–30А, 7–33
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Лугова, 2/25–9
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
туп. Спокійний, 1–14
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Івана Калиновича, 21–60
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Володимира Івасюка, 85–114А.
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
м. Кременчук, вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Потоки
с. Мала Кохнівка.
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