Кременчук попрощався з Героєм: загинув Володимир Вааль — «Хатин», син Маріуполя

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26-річний захисник поліг під час бойового завдання. Його проводжали зі сльозами й гордістю

6 липня на фронті загинув Володимир Вааль — воїн, доброволець, побратим, син, чоловік і батько. Йому було 26. А 14 липня Кременчук прощався з ним в міському Палаці культури, потім — відспівування у Свято-Миколаївському соборі. Після — дорога на Свіштовське кладовище. Дорога болю й вдячності.

«Це був воїн. Безстрашний. Свій»

Позивний — «Хатин». Володимир був маріупольцем і добровольцем. У ЗСУ з 2019-го — спершу морська піхота, потім — спецпризначенець 12-ї бригади «Азов». Воював із перших днів і не покидав фронт ні на день.

— Він пройшов дуже багато важких боїв, не раз був поранений, але завжди повертався у стрій, — згадує побратим із позивним Самєт.

— З ним на бойових ти почувався впевнено. Він тримав не лише автомат — він тримав спину, серце, дух, — кажуть побратими.

— Пройшов Мар’їнку, Авдіївку, виходив з оточення. Його не можна було зламати, — додає боєць «Кабан».

— Це був один із найсміливіших, кого я бачив, — каже «Студент».

Людина, яку любили всі

Володимир мав особливу харизму, колючий, але добрий гумор, ясний погляд, який світив іншим. Він умів підтримати, влучно пожартувати, підставити плече.

— Його обожнювали побратими. І як воїна, і як людину. Він був чудовим батьком, сином, другом, — розповідає Анастасія, дружина одного з «азовців».

Маріуполець до кісток, Володимир ніс у собі дух нескореного міста — і залишився вірним йому до кінця.

Справжні — не йдуть. Вони залишаються

Попрощатися з Володимиром приїхали побратими, командири, морпіхи, азовці. Володимира Вааля поховали з військовими почестями на Алеї Героїв.