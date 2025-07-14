Кременчук попрощався з Героєм: загинув Володимир Вааль — «Хатин», син Маріуполя

6 липня на фронті загинув Володимир Вааль — воїн, доброволець, побратим, син, чоловік і батько. Йому було 26. А 14 липня Кременчук прощався з ним в міському Палаці культури, потім — відспівування у Свято-Миколаївському соборі. Після — дорога на Свіштовське кладовище. Дорога болю й вдячності.
Позивний — «Хатин». Володимир був маріупольцем і добровольцем. У ЗСУ з 2019-го — спершу морська піхота, потім — спецпризначенець 12-ї бригади «Азов». Воював із перших днів і не покидав фронт ні на день.
Володимир мав особливу харизму, колючий, але добрий гумор, ясний погляд, який світив іншим. Він умів підтримати, влучно пожартувати, підставити плече.
Маріуполець до кісток, Володимир ніс у собі дух нескореного міста — і залишився вірним йому до кінця.
Попрощатися з Володимиром приїхали побратими, командири, морпіхи, азовці. Володимира Вааля поховали з військовими почестями на Алеї Героїв.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.