Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 14 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Правобережна, 42А–57/2
вул. Республіканська, 50, 89, 91, 93, 93А.
пров. 1-й Деповський, 3–21
туп. 1–4-й Малокахнівський
пров. Вагонний, 3–16
вул. Господарська, 1–38
пров. Господарський, 3–10А
вул. Дмитра Кострова, 2/37
пров. Динамівський, 2–13
вул. Хорожієвська, 1–3
вул. Івана Багряного, 1/39–21
вул. Івана Богуна, 2А–12/1
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Капітана Мовчана, 1–26
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Кирила Вербицького, 1–16
вул. Леопольда Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 1А–92
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Марії Примаченко, 2–25
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Нижня, 1–28
пров. Новогеоргієвський, 10А
вул. Павла Скоропадського, 2–26
вул. Панаса Мирного, 5, 11Б, 15
вул. Паризька, 2/32–14/35
пров. Парковий, ½–27
пров. Південний, 1/29–26
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Щаслива, 2–40.
пров. Бакинський, 5/6, 5/7–8/8, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7–12
пров. Західний, 5–8/9, 11–14
пров. Квітневий, 1–10
вул. Юрія Кондратюка, 7–74/23, -30А
вул. Вітчизняна, 5–20
пров. Луговий, 2/25–9, 17–37
пр-д Луговий, 10–25, 2/25
вул. Гійома Боплана, 4–15/9, 38–78А, 74А, 77–92
вул. Кооперативна, 1–28/75, 19–50/4, 43/1–84, 77–112, 109
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Вадима Пугачова, 6–7А, 36
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Соломії Крушельницької, 19–63
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Раїси Кириченко, 34–93, 76–96/4
вул. Каховська, 2А, 26/72–43/2
пров. Градизький, 4, 6, 10/7–30
пров. Зв’язковий, 28–55/15
пр-д Зв’язковий, 3–8
пров. Липневий, 6–11
вул. Проєктна, 4–35
пров. Резервний, 13–23
вул. А-ра Сергеєва, 16–49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Олексія Бутовського, 55–67
пр-д Володимира Константиновича, 7–39
пр-д Івана Калиновича, 21–60
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
вул. Миколи Пирогова, 4, 40/5–44/4
туп. Спокійний, 1–14
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8–48А
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 43–57
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18–66
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
вул. Новокагамлицька, 25–45
пров. Північний, 1А–26
вул. Подовжня, 3–17
пров. Робітничий, 3–27
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
пров. Сивашський, 2В–30/4
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
пров. Івана Котляревського, 1–17
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–106
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–38/32
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
туп. Сінний, 2–30
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
пров. Динамівський, 11А
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Парковий, 8А–25.
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17.
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Київська, 64–80
вул. Ярова, 1–7
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171.
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