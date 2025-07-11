Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 12 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 17.00:

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3–6

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3–5

  • вул. Академіка Герасимовича, 53–84А

  • пров. Вагонобудівний, 2/34–32

  • вул. Василя Стуса, 2, 2А, 18–46

  • пров. Гайдамацький, 2/55–45

  • вул. Григорія Чуркіна, 2–38

  • пров. Грузинський, 11–27

  • вул. Івана Миколайчука, 3–23/19

  • пров. Івана Паторжинського, 1–12

  • пров. Космічний, 3–19

  • вул. Космонавтів, 19/14–86

  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56

  • пров. Лікаря Самойловича, 3–93

  • пр-д Лікаря Самойловича, 2–17

  • вул. Ліщинова, 1А–46

  • вул. Михайлівська, 16/42–21

  • пров. Михайлівський, 1Б–20

  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39

  • вул. Олександрійська, 41/2

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53–24

  • вул. Різдвяна, 18Б

  • туп. Самойлівський, 2–6

  • вул. Софіївська, 41/26–55/35

  • вул. Тіниста, 1/5–48

  • вул. Чорноморська, 1/9–24/35

  • вул. Чумацький Шлях, 45–67

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Гайдамацька, 21–44

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • вул. Космонавтів, 39/14–60

  • пров. Космонавтів, 1–9

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29

  • пров. Сергія Петренка, 20–33

  • вул. Чорноморська, 15/10–46

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • просп. Лесі Українки, 17/11–27

  • вул. Героїв України, 27

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • пров. Кам’яногірський, 3/1–24

  • вул. Озерна, 3–13

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • вул. Садківська, 15/20–30/15

  • пров. Садківський, 2–34А

  • туп. Садківський, 3/3–23

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1–14/16

  • вул. Садова, 4–16

  • пров. Сумський, 3–12

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1–7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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