Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 12 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
пров. Вагонобудівний, 2/34–32
вул. Василя Стуса, 2, 2А, 18–46
пров. Гайдамацький, 2/55–45
вул. Григорія Чуркіна, 2–38
пров. Грузинський, 11–27
вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
пров. Івана Паторжинського, 1–12
пров. Космічний, 3–19
вул. Космонавтів, 19/14–86
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
пров. Лікаря Самойловича, 3–93
пр-д Лікаря Самойловича, 2–17
вул. Ліщинова, 1А–46
вул. Михайлівська, 16/42–21
пров. Михайлівський, 1Б–20
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
вул. Різдвяна, 18Б
туп. Самойлівський, 2–6
вул. Софіївська, 41/26–55/35
вул. Тіниста, 1/5–48
вул. Чорноморська, 1/9–24/35
вул. Чумацький Шлях, 45–67
вул. Гайдамацька, 21–44
пров. Грузинський, 3–9/20
вул. Космонавтів, 39/14–60
пров. Космонавтів, 1–9
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29
пров. Сергія Петренка, 20–33
вул. Чорноморська, 15/10–46
пров. Чорноморський, 4–17
просп. Лесі Українки, 17/11–27
вул. Героїв України, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
туп. 1-й Озерний, 4–8
пров. Кам’яногірський, 3/1–24
вул. Озерна, 3–13
туп. Озерний, 3/7–26/13
вул. Садківська, 15/20–30/15
пров. Садківський, 2–34А
туп. Садківський, 3/3–23
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1–7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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