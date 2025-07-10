Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 11 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Східна, 16–20А.
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
вул. Ярова, 1–7
вул. Київська, 76
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка.
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