Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 10 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Лесі Українки, 17/11–27
вул. Героїв України, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А.
вул. Бетонна, 21, 23, 116–126
туп. 7-й Хорольський, 3/24
пров. Солдатський, 109–123/4.
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18–66
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
вул. Новокагамлицька, 25–45
пров. Північний, 1А–26
вул. Подовжня, 3–17
пров. Робітничий, 3–27
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
пров. Сивашський, 2В–30/4
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Андрія Гончарова, 39–131
пр-д Заводський, 7–18
вул. Соломії Крушельницької, 151–189
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
пров. Динамівський, 2–13
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Парковий, 1–25
вул. Небесної Сотні, 51
пров. 1-й Деповський, 3–15
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 4-й Малокохнівський, 5–10
вул. Павла Скоропадського, 11–26
вул. Івана Богуна, 8А
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48А
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
вул. Фурштадська, 1–19/25
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Івана Котляревського, 1–30
пров. Івана Котляревського, 1–17
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–38/32
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
туп. Сінний, 2–30
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
вул. Івана Котляревського, 19/13
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
туп. Спокійний, 1–14
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А, 7–33, 13А–74/23
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
пр-д Володимира Константиновича, 7–39
пр-д Івана Калиновича, 21–60
вул. Кооперативна, 1–50/4, 43/1–84, 77–112
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Архітектора Сергеєва, 16–49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Олексія Бутовського, 55–67
вул. Раїси Кириченко, 28–93, 76–96/4, 36А
пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Гійома Боплана, 4–15/9, 38–92
пров. Західний, 5–8/9, 11–14
пров. Квітневий, 1–10
пров. Градизький, 4, 6, 10/7–30
вул. Каховська, 1–43/2, 2А
вул. Лугова, 2/25–9
пров. Луговий, 17–37
пр-д Луговий, 2/25, 10–25
вул. Братів Тютюнників, 4–27
пров. Зв’язковий, 14–55/15, 46–55/15
пр-д Зв’язковий, 3–8
вул. Проєктна, 4–35, 34
пров. Резервний, 13–23
вул. Богдана Хмельницького, 53, 80–150, 112/1
вул. Володимира Короленка, 3–13
пр-д Громадянський, 3–19
пров. Центральний, 3/1–14, 8, 10
просп. Свободи, 54Г, 138–152
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3–8
вул. Юрія Липи, 3/3–16
пров. Героїв Охтирки, 3–14
вул. Євгена Коновальця, 14/6–24/11
вул. Кривушанська, 1/6–26
вул. Прирічна, 19–28
вул. Ромаданівська, 1–9
вул. Тракторна, 21/13–23/20
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Весняна, 3–19/5
пр. Весняний, 7–12
пров. Олексія Бутовського, 4–37/57
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
вул. Юрія Липи, 43, 45, 47
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Кооперативна, 109
вул. Олексія Бутовського, 28/55–51
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Миколи Пирогова, 4
вул. Майора Пугача, 7–36
просп. Свободи, 84–90.
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Сумський, 3–12 (згадується двічі)
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19, 19А
пров. Володимира Сосюри, 5.
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
с. Потоки.
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