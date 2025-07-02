Вчитель, який пішов захищати дітей: у Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому на війні депутату райради Михайлу Кравченку

Як вчитель Михайло Кравченко мав право на бронювання, щоб і далі навчати дітей, але він вирішив їх захищати й добровільно мобілізувався до лав ЗСУ
Сьогодні, 2 липня, біля Кременчуцької районної ради провели урочисте відкриття меморіальної дошки полеглому у бою за Україну депутату районної ради Михайлу Кравченку.
На урочистості прийшли рідні та колеги загиблого, а також заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко, керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, депутати райради та представники громадськості.
Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради. Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. Певний час займався ремонтом автомобілів для фронту. У червні 2022 року він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ: служив спочатку командиром взводу у роті охорони 4 відділу Кременчуцького ТЦК та СП, а в січні 2023 року перевівся до 31-ї окремої механізованої бригади на посаду заступника командира роти. Загинув захисник на початку червня 2023 року від кулі снайпера на Донеччині. Іменем Михайла Кравченка в селищі Козельщина названа вулиця, ліцей та будинок дитячої і юнацької творчості, в якому він працював до війни.
Меморіальну дошку відкрили рідні загиблого Героя. Його батько Іван Миколайович Кравченко розповів про сина, зауваживши, що наразі живе у Козельщині на вулиці його імені. Він зачитав та прокоментував декілька фраз із представлення командування на нагородження його сина посмертно орденом Богдана Хмельницького та наголосив, що уся їхня сім’я працювала вчителями.
Він наголосив, що його загиблий син був справжнім патріотом України та що він пишається тим, що виховав такого сина.
На мітингу про Михайла Кравченка розповів голова Козельщинської громади Олександр Троцький.
Нагадаємо, учора ми писали, що на фасаді адміністративного будинку Кременчуцької районної ради було відкрито меморіальну дошку загиблому депутату райради VIII скликання, старшому лейтенанту, заступнику командира роти Михайлу Івановичу Кравченку.
Рішення про встановлення меморіальної дошки ухвалили на сесії Кременчуцької районної ради, а згодом — і у Кременчуцькій міськраді
У травні встановлення меморіальної дошки захисникові погодили на сесії Кременчуцької районної ради. Згододом підтримали встановлення меморіальної дошки захисникові і у Кременчуцькій міськраді.
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