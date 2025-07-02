Вчитель, який пішов захищати дітей: у Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому на війні депутату райради Михайлу Кравченку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 334

Як вчитель Михайло Кравченко мав право на бронювання, щоб і далі навчати дітей, але він вирішив їх захищати й добровільно мобілізувався до лав ЗСУ

Сьогодні, 2 липня, біля Кременчуцької районної ради провели урочисте відкриття меморіальної дошки полеглому у бою за Україну депутату районної ради Михайлу Кравченку.

На урочистості прийшли рідні та колеги загиблого, а також заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко, керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, депутати райради та представники громадськості.

Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради. Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. Певний час займався ремонтом автомобілів для фронту. У червні 2022 року він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ: служив спочатку командиром взводу у роті охорони 4 відділу Кременчуцького ТЦК та СП, а в січні 2023 року перевівся до 31-ї окремої механізованої бригади на посаду заступника командира роти. Загинув захисник на початку червня 2023 року від кулі снайпера на Донеччині. Іменем Михайла Кравченка в селищі Козельщина названа вулиця, ліцей та будинок дитячої і юнацької творчості, в якому він працював до війни.

Меморіальну дошку відкрили рідні загиблого Героя. Його батько Іван Миколайович Кравченко розповів про сина, зауваживши, що наразі живе у Козельщині на вулиці його імені. Він зачитав та прокоментував декілька фраз із представлення командування на нагородження його сина посмертно орденом Богдана Хмельницького та наголосив, що уся їхня сім’я працювала вчителями.

— Це абсолютно мирна професія. А син «організував штурм»… Він був заступником командира роти, «замполітом». Що він сказав своїм бійцям, як він їх підняв? Але вони пішли на штурм. Росіяни відкрили шквальний вогонь. Були страшні втрати. Але ворог виявив свої вогневі позиції. Знову артпідготовка. Ви уявляєте — старший лейтенант без спеціальної військової освіти керував артилерією з приданими підрозділами… Там жах, що було. Його побратими розповіли, що там у посадці після бою не те що гілок та листя на деревах не залишилося, стовбури до половини були зрізані снарядами та кулями. Отакий шквальний вогонь там був. У поданні написано, що «він відбивав чисельні контратаки рашистів». Відбивав він їх з кулемета… Він ще до війни організував у нас стрілецькі курси і був чемпіоном школи та району з кульової стрільби. Так що, мені трошки легше, що син рашистів багато поклав у тому бою, — розповів Іван Миколайович Кравченко.

Він наголосив, що його загиблий син був справжнім патріотом України та що він пишається тим, що виховав такого сина.

— Таких людей мало. Так відданих своїй землі, своїй громаді, Україні. Не знаю, як ми з дружиною виховали обох синів, але вони обидва пішли захищати Україну добровольцями… Ще й будинок дитячої та юнацької творчості названий іменем сина. Не знаю, чи ще є хтось із батьків, які живуть на вулиці імені свого сина. Дякую вам усім, що пам’ятаєте. Таких людей пам’ятати треба і гордитися ними. Пишаюся, що жив поряд із ним, — додав батько загиблого Героя.

На мітингу про Михайла Кравченка розповів голова Козельщинської громади Олександр Троцький.

— Михайло був справжній патріот, справжній син своєї України… Він був чоловіком, який завжди відповідав за свої слова та свої дії. За нього говорять його справи, його подвиг. Маючи можливість залишатися вдома, бути заброньованим, як педагог, та виховувати дітей, він обрав інший шлях — захищати дітей. Усіх наших дітей, нас з вами та майбутнє нашої країни. І дуже важливо розуміти, що йому не десь там на вулиці тикнули повістку… Це було його особисте рішення. Він розумів, куди йде і що міг загинути. Але пішов. Важливо щоб ми це усвідомлювали і не знецінювали подвиги наших захисників, — сказав Олександр Троцький, подякував та вклинився батьку і рідним загиблого Героя.

Нагадаємо, учора ми писали, що на фасаді адміністративного будинку Кременчуцької районної ради було відкрито меморіальну дошку загиблому депутату райради VIII скликання, старшому лейтенанту, заступнику командира роти Михайлу Івановичу Кравченку.