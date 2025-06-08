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У Кременчуці на Раківці у дворі багатоповерхівки помер чоловік (доповнено)

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 547

 

Що стало причиною смерті наразі невідомо

У соцмережах повідомляють, що на Раківці у дворі багатоповерхівки помер чоловік. Його прикрите простирадлом тіло лежить на лавці біля під’їзду. Поруч знаходиться автівка швидкої допомоги. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до пресслужби районного управління поліції з проханням прокоментувати подію. Подробиці повідомимо нашим читачам після отримання інформації від правоохоронців.

Доповнено:

Як повідомила нашому виданню пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, померлий 1986 року народження. Попередньо смерть природна без ознаків насильства чи якогось криміналу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: померлий Раківка
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