З 1 лютого дітям з сімей ВПО обіцяють виплачувати 3000 грн на місяць, — Гетманцев

У парламенті також працюють над тим, щоб підвищити рівень доходу для інших ВПО до 10 380 грн

На базі Ради коаліції міжфракційне об'єднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3000 грн на місяць всім дітям з сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 лютого 2026 року. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

— Попереду — юридичне оформлення ухваленого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем, — написав народний депутат.

За словами Гетманцева, сьогодні у парламенті також працюють над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв). Він подякував очільнику Мінсоцполітики Денису Улютіну та народним депутатам з міжфракційного обʼєднання ВПО за спільну конструктивну роботу.

