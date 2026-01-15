З 1 лютого дітям з сімей ВПО обіцяють виплачувати 3000 грн на місяць, — Гетманцев

На базі Ради коаліції міжфракційне об'єднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3000 грн на місяць всім дітям з сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 лютого 2026 року. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, сьогодні у парламенті також працюють над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв). Він подякував очільнику Мінсоцполітики Денису Улютіну та народним депутатам з міжфракційного обʼєднання ВПО за спільну конструктивну роботу.
Нагадаємо, раніше ми писали матеріал хто з ВПО може отримати житлові ваучери за програмою «єВідновлення». Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 млн грн. У Кременчуці затвердили комісію, яка погоджуватиме житло для ВПО та визначили, хто її очолить.
