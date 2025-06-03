Закупівля генераторів у Кременчуці: слідство отримало дозвіл на огляд техніки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

29 травня слідчий суддя Крюківського райсуду Кременчука частково задовольнив клопотання поліції та дозволив тимчасовий доступ до генераторів, придбаних у грудні 2022 року за кошти бюджету громади. З контексту справи стає зрозуміло, що мова йде про закупівлю понад 20 генераторів виконавчим комітетом на загальну суму майже 2,5 млн грн. Відповідну ухвалу розмістили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Цього разу суд дозволив огляд:

7 генераторів GENERATOR TA4100D;

4 бензинових генераторів LIANLONG LL8GF-4THA7200.

Щодо інших 15 генераторів — поліція не надала точного підтвердження, де вони перебувають, тож у цій частині клопотання не задовольнили. Ухвала чинна до 29 липня 2025 року.

Додамо, що 24 квітня Крюківський районний суд не задовольнив клопотання поліції щодо тимчасового доступу до генераторів, які придбали у місті наприкінці 2022 року. Ці пристрої мали бути об'єктом товарознавчої експертизи у справі про можливу розтрату бюджетних коштів.

Як йдеться в ухвалі та на сайті Prozorro, виконком придбав 26 генераторів у ФОП Свіренко Роман Олексійович у грудні 2022 року на загальну суму 2 млн 481 тис. 630 гривень. Пізніше техніку передали на баланс комунального підприємства, а згодом — військовим частинам. Слідчі вважають, що могло йтися про зловживання службовим становищем і завищення вартості закупівлі виконкомом.

У січні 2024 року експертам призначили провести товарознавчу експертизу, однак для цього потрібно було оглянути самі генератори. У травні слідчі дізналися, що техніка вже передана у військові частини. Через це виникла потреба у новому судовому дозволі на доступ, однак суд відмовив.

Заяву про можливу розтрату грошей місцевими чиновниками до поліції подав волонтер Олег Биков. У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Биков розповів, що на деяких генераторах активісти виявили завищення цін. Волонтер припустив, що цей вантаж міг бути гуманітарним і йти на волонтерські цілі.

За даними YouControl та Clarity Project, Роман Свіренко з виконкомом Кременчука уклав 53 договори з 2017 року. Однак цей контракт у ФОП — найдорожчий з усіх. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах. Серед іншого — оптова торгівля іншими машинами й устаткованням, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.