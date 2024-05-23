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Кременчуцький РТЦК та ЦНАП дали відповіді на питання щодо оновлення облікових даних військовозобов’язаних

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2

 

Жінки-військовозобов’язані, віком від 18 до 60 років, мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання військово-облікових документів

Учора, 22 травня, у Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК та відділів ведення реєстру тергромади Автозаводського та Крюківського районів. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі (послуга 42-14). Про це повідомляють на сторінках Кременчуцький РТЦК та СП та ЦНАП.

«Кременчуцький Телеграф» надає ці відповіді для наших читачів.

— Vin-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку Резерв+ — це все рівнозначні підтвердження уточнення даних?

Так, дійсно, актуалізувати свої дані можна будь-яким з цих способів. Проте, якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації.

— Особи, які перебувають за кордоном можуть оновити свої дані тільки у застосунку Резерв+?

Так. Можливо найближчим часом оновити свої дані можна буде також у консульських установах.

— Чи мають оновити персональні дані особи звільнені зі служби у зв’язку з виходом на пенсію (МВС, прокуратура, кримінально-виконавча служба та інші)?

Так, це мають зробити всі військовозобов’язані, віком до 60 років.

— На військовий облік мають стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність? При цьому, жінки можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням?

Жінки-військовозобов’язані, віком від 18 до 60 років, мають звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Жінок-медиків не братимуть на роботу без військового квитка та обліку у ТЦК

— Які документи мають постійно носити з собою призовники, військовозобов’язані, резервісти?

Особа повинна мати при собі приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку «Резерв+».

Керівників підприємств зобов’язали вручати повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Нагадаємо, Президент України 17 травня підписав законопроєкт № 10379, який збільшив розміри штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов’язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ТЦК та СП
Теги: ТЦК та СП ЦНАП військовий облік військовозобов'язані
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